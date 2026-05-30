Il sale nero di Cipro: proprietà, utilizzi e benefici

Il sale nero di Cipro è uno dei sali gourmet più apprezzati dagli chef per la sua capacità di valorizzare anche i piatti più semplici. Ma oltre all'effetto estetico, quali sono le sue caratteristiche? Esistono davvero proprietà e benefici particolari? E può essere utilizzato tranquillamente all'interno di una dieta equilibrata?

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