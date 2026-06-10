Il salone aeronautico tedesco ILA si apre sotto la duplice ombra della guerra in Iran e del fallimento del progetto franco-tedesco per un jet da combattimento

Il salone aeronautico tedesco ILA si è aperto mercoledì sotto la duplice ombra della guerra in Iran e del fallimento, questa settimana, di un progetto di punta franco-tedesco per un jet da combattimento, oscurando quella che dovrebbe essere una delle principali vetrine aerospaziali europee. L'evento berlinese, che risale al 1909, mette in mostra un'ampia fetta dell'industria europea della difesa, mentre le aziende propongono nuove tecnologie a governi e acquirenti militari.

Il salone aeronautico tedesco ILA si è aperto mercoledì sotto la duplice ombra della guerra in Iran e del fallimento, questa settimana, di un progetto di punta franco-tedesco per un jet da combattimento , oscurando quella che dovrebbe essere una delle principali vetrine aerospaziali europee.

L'evento berlinese, che risale al 1909, mette in mostra un'ampia fetta dell'industria europea della difesa, mentre le aziende propongono nuove tecnologie a governi e acquirenti militari. Si sottolinea anche la spinta dei produttori europei a ridurre il divario con i rivali statunitensi e a persuadere i governi a sostenerli mentre la regione aumenta la spesa per la difesa.

Tuttavia, la preparazione della fiera è stata dominata dall'abbandono del Future Combat Air System (FCAS) franco-tedesco, a lungo presentato come il progetto di difesa più ambizioso d'Europa, ma alla fine vanificato dalla rivalità industriale. La decisione arriva mentre i funzionari occidentali avvertono una crescente minaccia da parte della Russia e gli Stati Uniti fanno pressione sull'Europa affinché si riarmini più rapidamente.

Airbus, che rappresentava la Germania e la Spagna nel FCAS, sta guardando sempre più alla svedese Saab come partner preferenziale, mentre le aziende si affannano a riorganizzare le alleanze industriali, hanno dichiarato alla Reuters tre persone a conoscenza della questione. La guerra in Iran ha aggiunto un'ulteriore nota di preoccupazione, esponendo le tensioni nelle relazioni transatlantiche e anche sollevando domande sulla futura sorte di NATO, mentre anche le compagnie aeree sono state colpite dalle cancellazioni di voli e dal aumento dei costi del carburante.

Il cancelliere Friedrich Merz, che ha apertamente messo in discussione se un caccia di sesta generazione con pilota ancora abbia senso per la forza aerea tedesca, dovrà parlare alla fiera mercoledì. Il capo dei programmi di MTU Aero Engines Ottmar Pfaender ha detto che le decisioni su come procedere devono essere prese nelle settimane a venire, aggiungendo che l'azienda che produce motori era aperta a lavorare con altre società.

Stephanie Lingemann, una senior executive della startup di difesa Helsing, ha detto che tecnologie come i sistemi di difesa guidati da software e l'autonomia nella guerra potrebbero ora essere integrate in ciò che segue il FCAS. L'air show è anche una piattaforma per il presidente di Emirates Tim Clark per chiedere al governo tedesco i diritti di atterraggio a Berlino, con uno degli A380 della compagnia aerea in mostra.

La prima giornata è stata interrotta da manifestanti che hanno bloccato le strade per raggiungere il luogo della fiera, mentre canti slogans inclusi 'Libera la Palestina'. Un testimone Reuters ha detto che sono stati schierati decine di poliziotti, con i bus non in grado di raggiungere il sito e centinaia di visitatori costretti a camminare, alcuni dei quali si sono lamentati della dislocazione.

Con la stessa data di apertura, il gabinetto tedesco ha approvato una nuova strategia per l'aviazione di 15 anni volta a ridurre i costi e a incrementare la ricerca per affrontare gli aumenti di spesa e la concorrenza esterna sempre più intensa





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