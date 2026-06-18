Il Salone del Libro di Torino tra libertà di stampa e contrasti ideologici

Una riflessione sul caso di due case editrici opposte al Salone del Libro di Torino, sulle scelte organizzative, sul concetto di Stato etico e sulla crescente radicalizzazione dell'estrema destra in Europa e USA.

Nel corso degli ultimi decenni il Salone Internazionale del Libro di Torino, la manifestazione più importante del panorama librario italiano, ha continuato a rappresentare un vero e proprio crocevia di idee, di culture e, talvolta, di contrasti ideologici.

Un episodio emblematico risale a qualche anno fa, quando nello stesso padiglione, più precisamente nel padiglione uno, condividevano lo spazio due case editrici indipendenti che incarnarono posizioni politiche diametralmente opposte. Da una parte, lo stand di "Sensibili alle foglie", marchio fondato e diretto da Renato Curcio, noto per la sua storia di attivismo di sinistra e per le pubblicazioni legate a tematiche di critica sociale.

Dall'altra, lo stand delle "Edizioni AR", dirette da Franco Freda, figura storica dell'estrema destra italiana, con un catalogo caratterizzato da opere che rievocano ideologie radicali e revisioniste. I due stand si trovavano a pochi metri l'uno dall'altro, senza che vi fosse alcun impedimento organizzativo a provocare un confronto diretto o, quantomeno, a generare una sovrapposizione di pubblico.

Entrambe le realtà avevano presentato la consueta domanda di iscrizione, versato la quota di partecipazione al plateatico e ottenuto così il diritto di esporre i propri libri. In questo modo, l'allestimento del Salone ha rispettato il principio di apertura commerciale che contraddistingue una fiera del libro, a differenza di un festival che può instaurare criteri di curatela tematica o politica.

La decisione di non escludere nessuna delle due case editoriali è stata riconosciuta come una scelta intelligente da parte della direzione del Salone, guidata allora dal presidente Roland​o Picchioni e dal direttore Ernesto Ferrero. L'argomento centrale era che, in una fiera, il pubblico deve avere la libertà di scegliere cosa leggere, mentre l'organizzatore non dovrebbe fungere da filtro morale o politico.

Tale approccio ha suscitato dibattiti accesi sul ruolo dello Stato e delle istituzioni culturali nella gestione delle libertà di espressione. La scuola di pensiero dello "Stato etico", che vede lo Stato non più come un semplice garante neutrale ma come guida morale del cittadino, ha avuto tra i suoi teorici più noti Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Germania e Giovanni Gentile in Italia.

L'autore del presente commento evidenzia l'ironia di un dibattito in cui, in nome dell'antifascismo, si rischia di creare meccanismi di proscrizione che sfidano i principi liberali di apertura del mercato culturale. La riflessione si sposta poi al contesto attuale, in cui l'estrema destra in Italia, che un tempo ha tentato di moderarsi per entrare nel consenso democratico, ora si sta radicalizzando nuovamente per affermare una presenza più aggressiva.

Il fenomeno trova analogie a livello europeo e transatlantico: dall'ascesa di partiti come la Lega, Fratelli d'Italia, la France Insoumise di Le Pen, fino ad arrivare all'influenza di figure come Donald Trump negli Stati Uniti. Un politologo olandese specializzato in estremismo politico ha messo in luce come la delusione e la frustrazione verso una realtà percepita come distorta dai media e dai social network spingano gli elettori verso posizioni estremiste.

Allo stesso tempo, alcuni politici tradizionali, ossessionati dall'immigrazione, tendono a normalizzare e a rendere accettabili le proposte dell'estrema destra, contribuendo a un clima di polarizzazione più marcato. Questo scenario dimostra come il Salone del Libro, pur mantenendo la sua natura commerciale, sia teatro di dinamiche politiche più ampie, in cui il libero scambio di idee si scontra con la necessità di salvaguardare i valori democratici.

La questione rimane aperta: quali limiti, se ci sono, devono essere posti a chi vuole usare la cultura come veicolo di ideologie radicali? La risposta, al pari della storia della manifestazione, dipenderà dal delicato equilibrio tra libertà di espressione, responsabilità editoriale e vigilanza civica





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