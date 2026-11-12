Il Santuario Freedom Farmhouse: da vecchia fattoria a rifugio per animali

Emily Bott e Dylan Loewke trasformano una tenuta di New York nel Freedom Farmhouse, un santuario dedicato al benessere di gatti, asini e mucche salvati dal rischio.

Emily Bott e Dylan Loewke hanno trasformato la loro vita acquistando una tenuta bicentenaria nello Stato di New York. L'immobile si estende su quasi sedici acri di terreno e nel 2018 è diventato la sede del Freedom Farmhouse, un santuario dedicato alla protezione degli animali.

La storia del rifugio Freedom Farmhouse

L'incontro inaspettato con i gatti ha ispirato la coppia a fondare ufficialmente questo progetto di vita. La loro missione principale è salvare altri animali spesso ignorati dalla società, offrendo loro cure e sicurezza. Oggi la struttura accoglie dodici gatti rimasti, oltre a due asini, due mucche e quattro capre che vivono al sicuro.

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La trasformazione è iniziata quando i due hanno scoperto dei felini in un fienile. Nessuno degli esemplari trovati era sterilizzato e la priorità immediata è stata proteggerli in vista dell'inverno. La coppia si è affidata a un rifugio locale per le vaccinazioni e gli interventi chirurgici necessari. Hanno inoltre attrezzato il vecchio passaggio coperto dell'abitazione con cucce e casette riscaldate per garantire il calore.

Sfide e cure per i gatti del Kitty Kingdom

I primi anni nella proprietà sono stati difficili e segnati da dolorose perdite. Malattie, incidenti stradali e una scomparsa improvvisa hanno testato la resilienza della coppia. Emily ha confidato che la scomparsa di uno dei gatti più amati è stata straziante. Tuttavia, la tenacia ha permesso di superare queste difficoltà iniziali.

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Per conquistare la fiducia degli animali più diffidenti, Emily ha iniziato a sedersi all'aperto leggendo o guardando il telefono. Lanciava loro qualche bocconcino con grande pazienza, creando un legame di fiducia graduale. Questo approccio ha permesso ai gatti di sentirsi al sicuro e di accettare le cure necessarie.

Ristrutturazione e spazi dedicati ai felini

Il passaggio verso la vita protetta all'interno è avvenuto per gradi. Una gattaiola ha permesso agli animali di entrare e uscire liberamente dal portico. I più socievoli hanno cominciato a fermarsi a dormire in casa, guadagnandosi il soprannome di squadra del pigiama party. Quando alcuni gatti hanno avuto bisogno di cure continue, i due compagni hanno scelto di tenerli sempre al chiuso.

Altri gatti, molto legati al gruppo, li hanno seguiti fino al trasferimento definitivo di tutta la colonia entro il 2024. La ristrutturazione della fattoria, avviata nel 2022, ha subito un'accelerazione nel 2025 per completare gli spazi dedicati ai felini. Emily e Dylan hanno realizzato quasi interamente il lavoro con una spesa di circa diecimila dollari.

Il futuro del santuario e le espansioni

Il Kitty Kingdom, il regno dei gatti, è ancora in fase di perfezionamento. L'idea futura prevede l'aggiunta di un pavimento riscaldato per il massimo comfort. Nel seminterrato si trova un'ampia sala giochi, mentre al piano superiore una veranda luminosa ospita un soppalco nascosto. Questo spazio è molto apprezzato dagli esemplari più timidi e indipendenti.

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Nelle belle giornate, i gatti possono prendere il sole in sicurezza nel catio. Si tratta di un patio esterno completamente recintato, pensato per assecondare ogni carattere. Emily nota che quando fa bel tempo, la maggior parte dei gatti passa tutta la giornata fuori. Ma appena scende la sera, adorano accoccolarsi tutti insieme sul divano, ripagando ogni sforzo della coppia.