Il secondo mandato di Trump: corruzione e paura piegano le istituzioni

Un'analisi della deriva autoritaria di Donald Trump, che con minacce e accordi corrotti ha annullato ogni contrappeso istituzionale, mentre i repubblicani assistono timorosi.

Il secondo mandato di Donald Trump sta dimostrando che la vigliaccheria è un fenomeno contagioso. Questo bullo arrogante e mentalmente instabile ha piegato a colpi di minacce potenti studi legali, grandi mezzi di informazione, prestigiose università, influenti miliardari della tecnologia e persino il Congresso.

Laddove ci si sarebbe aspettati una ferma contestazione, si è assistito invece alla timida acquiescenza dei repubblicani, che dipendono dalla protezione del presidente. Solo qualche flebile vagito di protesta o di perplessità è emerso. Dopo 250 anni di indipendenza statunitense, ecco a che punto siamo arrivati.

I giorni scorsi ci hanno mostrato un Donald Trump spudoratamente corrotto, fiducioso del fatto che ormai nel suo paese è rimasto ben poco del sistema di pesi e contrappesi teoricamente istituito dalla Convenzione di Filadelfia del 1787. Lo sconcertante atto di corruzione del 19 maggio ne è l'emblema.

Trump, in qualità di presidente, ha fatto causa all'Internal Revenue Service (IRS, l'agenzia delle entrate statunitense) chiedendo uno stratosferico risarcimento da dieci miliardi di dollari per aver divulgato le sue dichiarazioni dei redditi. L'arte di fare affari portata all'estremo: l'inquilino della Casa Bianca che porta in tribunale se stesso. Il vincitore poteva essere solo uno. E, sorpresa, il presidente ha vinto.

Ma non in un vero tribunale: perché rischiare di trovarsi davanti a un giudice, anche se ormai tiene in pugno molti magistrati? La soluzione trovata è stata raggiungere un accordo con se stesso. L'intesa che Trump ha stipulato con Trump prevede la creazione di una specie di fondo nero politico, destinato a risarcire le presunte vittime di persecuzione giudiziaria da parte del governo.

Todd Blanche, ministro della giustizia ad interim di Trump, non esclude la possibilità di risarcimenti per i 1.600 rivoltosi che il 6 gennaio 2021 assaltarono il Campidoglio, compresi quelli condannati per aver aggredito agenti di polizia. Il fondo dovrebbe essere gestito da una commissione controllata dallo stesso Trump. La misura è stata subito definita una fesseria colossale e un bonus per teppisti.

Blanche, che ovviamente dipende dalla protezione di Trump per tenersi il posto, si è spinto anche oltre, garantendo al presidente e alla sua famiglia l'immunità di fatto da qualsiasi indagine sui loro affari finanziari. Il governo degli Stati Uniti concorda che è per sempre vietato e precluso procedere legalmente nei confronti del presidente Trump, dei suoi figli maggiori e di tutte le sue aziende.

L'accordo riguarda vicende già attualmente note e non ancora note, e contestazioni che sono state avanzate o che potrebbero essere avanzate dallo stato. Il documento impedirà qualunque indagine contro la famiglia Trump da parte dell'IRS e di altre agenzie e dipartimenti. Sembrerebbe quindi che anche al Dipartimento di Giustizia sarà preclusa per sempre la possibilità di incriminare l'attuale presidente per altri reati. La Corte Suprema aveva già garantito al presidente l'immunità per qualsiasi atto ufficiale compiuto durante il suo mandato.

Ora c'è anche l'immunità civile. La legge è stata riadattata su misura per lui. Questa è solo una delle tante notizie di un periodo grottesco. I mezzi di informazione statunitensi sono riusciti a fatica ad approfondire opportunamente la rivelazione con cui Trump ha annunciato che la sua maestosa sala da ballo in realtà è la ciliegina sulla torta di un immenso bunker militare sotterraneo di sei piani, con tanto di ospedale e rifugi per difendersi da bombardamenti e attacchi biologici.

Il presidente vorrebbe inserire le risorse necessarie, un miliardo di dollari, per completare il progetto in un disegno di legge sul contrasto all'immigrazione. Contemporaneamente, e di certo per caso, Trump ha cominciato a far fuori qualunque repubblicano che non avesse manifestato totale fedeltà nei suoi confronti. Il deputato Thomas Massie del Kentucky aveva messo in discussione la politica dell'amministrazione sull'Iran e chiesto la divulgazione dei delicati documenti sul caso Epstein.

Così questa settimana Trump ha messo fine alla carriera di Massie, appoggiando un suo rivale. In Louisiana, il presidente ha portato avanti una campagna contro il senatore Bill Cassidy, che aveva votato per la condanna di Trump nel procedimento di impeachment dopo la rivolta del 6 gennaio. Oggi Cassidy è finito. Stessa sorte è capitata al funzionario della Georgia che non è stato in grado di trovare gli 11.

Insomma, la democrazia americana mostra segni di cedimento. Ma forse per qualcuno stavolta la sopportazione è arrivata al limite





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Corruzione Immunità Istituzioni Repubblicani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ha dubbi su Vance': ecco cosa pensa Donald Trump del suo viceIl New York Times riporta le riserve del presidente americano nei confronti del suo numero due. In salita le quotazioni del segretario di Stato Usa Marco Rubio

Read more »

'Via il nome dal Kennedy Center', nuova batosta per The DonaldL'ira di Trump contro il giudice. Il checkup: 'Sta bene ma è ingrassato 6 chili' (ANSA)

Read more »

Ahmed al-Sharaa incontra Donald Trump: discussioni sul sostegno all'economia siriana e ultime tendenze regionaliIl presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha discusso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una chiamata telefonica, sottolineando come la revoca delle sanzioni statunitensi sulla Siria sia essenziale per rilanciare l'economia siriana e attrarre investimenti. La conversazione si è tenuta in merito anche agli ultimi sviluppi regionali, segnando la necessità di un coordinamento e di una cooperazione rafforzata tra Teheran e Washington per gestire la situazione in Medio Oriente. La chiamata telefonica si è tenuta il 31 maggio 2026, la data ufficiale del primo governo DC, secondo le notizie rese note dalla presidenza siriana. La notizia originale é stata tradotta con DeepL, consentendoti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica é perfecta né può sostituire i traduttori umani, quindi chiedi sempre ai traduttori umani di controllare le strozzutture e gli errori che ti piacciano di più nell' italiano tradotto automaticamente e spiegarti le differenze tra la traduzione automatica e la traduzione umana, per comprendere meglio il valore della traduzione umana

Read more »

Donald Trump e la 'democrazia cognitiva': due post all'ora sui socialGli aspetti di innovazione del linguaggio sui social del tycoon, dall'uso disinvolto del meme come forma di comunicazione politica spinta per delegittimare gli avversari alle immagini generate con Ia

Read more »