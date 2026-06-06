Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth avverte l'Europa di un'invasione di ideologie pericolose

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito sabato che l'Europa affronta un'invasione di ideologie pericolose che arrivano via mare. Le sue osservazioni riecheggiano le critiche spesso mosse dall'amministrazione del presidente Donald Trump all'Europa.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito sabato che l' Europa affronta un'invasione di ideologie pericolose che arrivano via mare. Le sue osservazioni riecheggiano le critiche spesso mosse dall'amministrazione del presidente Donald Trump all' Europa .

Hegseth ha parlato durante le commemorazioni per l'82° anniversario dello sbarco alleato in Normandia, quando le forze statunitensi e alleate attraversarono la Manica per avviare la liberazione dell'Europa occidentale dall'occupazione nazista. Il segretario alla Difesa ha collegato l'immigrazione all'eredità degli sbarchi in Normandia e ha affermato che le capitali europee devono fare qualcosa contro l'invasione di ideologie pericolose. Hegseth ha anche criticato le difese deboli dell'Europa e la sua incapacità di affrontare l'immigrazione.

Ha inoltre sottolineato l'importanza di diversificare la dipendenza dalla tecnologia e dalla difesa statunitensi. La Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti pubblicata l'anno scorso ha avvertito che l'Europa si trova di fronte a una 'cancellazione della civiltà' e deve correggere la rotta se vuole rimanere un alleato affidabile degli Stati Uniti. Questo documento e altri commenti di alti funzionari di Trump hanno sconvolto le ipotesi del dopoguerra sulla stretta relazione dell'Europa con il suo alleato più forte





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