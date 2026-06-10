Il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth annuncia dure rappresaglie militari contro l'Iran

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha dichiarato che Washington colpirà duramente l'Iran mercoledì, bombardando 'strutture chiave'. L'annuncio, fatto a Los Angeles, segue un periodo di tensione crescente nel Medio Oriente e arriva pochi giorni dopo una cerimonia di arruolamento delle forze armate a Washington. La comunità internazionale esprime forte preoccupazione e teme un'escalation regionale.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran mercoledì, con bombardamenti mirati a 'strutture chiave'. L'annuncio, fatto durante un'intervista a Los Angeles, segue un periodo di tensione crescente nel Medio Oriente e arriva pochi giorni dopo la cerimonia di arruolamento delle forze armate tenutasi a Washington.

Hegseth, intervenuto il 4 giugno alla Camera di Commercio degli Stati Uniti per riconoscere i nuovi arruolati, aveva sottolineato l'importanza del servizio militare e dei valori di difesa della nazione. Tuttavia, la sua dichiarazione odierna segna un netto inasprimento del tono verso Teheran, suggerendo un'imminente escalation militare. Le 'strutture chiave' menzionate potrebbero riferirsi a impianti nucleari, basi militari o infrastrutture strategiche iraniane, anche se i dettagli operativi non sono stati specificati.

Questa mossa rappresenta un cambio di strategia rispetto alle precedenti amministrazioni, che avevano privilegiato la diplomazia e le sanzioni economiche. L'opposizione interna negli Stati Uniti teme che un attacco unilaterale possa destabilizzare ulteriormente la regione e provocare una risposta retaliatoria da parte dell'Iran o dei suoi alleati, come Hezbollah in Libano o le milizie filo-iraniane in Iraq e Siria.

La comunità internazionale, intanto, ha espresso forte preoccupazione: l'ONU ha convocato una sessione emergenziale del Consiglio di Sicurezza, mentre l'Unione Europea ha invitato alla calma e a un ritorno ai negoziati sul programma nucleare iraniano. La Russia e la Cina hanno condannato l'imminente attacco definendolo una violazione del diritto internazionale. Il contesto geopolitico è estremamente complesso: l'Iran, che ha recentemente accelerato l'arricchimento dell'uranio, sostiene di voler sviluppare energia nucleare a fini pacifici, ma le potenze occidentali sospettano unorso militare.

Parallelamente, i colloqui per ripristinare l'accordo JCPOA del 2015 sono bloccati da mesi. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti non tollereranno più 'minacce alla sicurezza nazionale' e ha avvertito che l'operazione sarà 'rapida e devastante'.

Tuttavia, non è chiaro se l'attacco coinvolgerà anche forze alleate o se saranno utilizzati missili da crociera e droni, come accaduto in precedenti conflitti nella regione. La Casa Bianca non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, alimentando speculazioni su una possibile frattura tra Pentagono e l'amministrazione sul da farsi. I mercati del petrolio hanno già reagito con un rialzo dei prezzi, temendo che l'azione militare possa interferire con gli approvvigionamenti energetici attraverso lo Stretto di Hormuz.

In Iran, le autorità hanno chiuso i siti web del governo per timore di cyber-attacchi e mobilitato le milizie paramilitari dei Basij. La popolazione civile è in stato di allerta, con code agli sportelli bancari e acquisti di generi di prima necessità. Questa crisi potrebbe anche avere ripercussioni sulle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre, con il presidente in carica che cerca di mostrare determinazione in politica estera.

Gli analisti militari avvertono che un bombardamento limitato potrebbe non essere sufficiente a fermare il programma nucleare iraniano, rischiando invece di innescare una guerra regionale più ampia. La storia recente insegna che interventi unilaterali in Medio Oriente spesso producono conseguenze indesiderate e prolungate instabilità. Il mondo osserva con apprensione gli sviluppi dei prossimi giorni, sperando in una soluzione diplomatica che eviti il peggio.

In ogni caso, la dichiarazione di Hegseth segna una svolta significativa nella politica americana verso l'Iran, riaprendo il dibattito sull'uso della forza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali





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