Il Segretario di Stato USA Marco Rubio in viaggio in Medio Oriente: vertice GCC in Bahrain

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio visiterà Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain la prossima settimana, dove terrà un summit con i ministri degli esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La notizia, riportata da Axios, indica un rinnovato impegno diplomatico statunitense nella regione strategica del Golfo.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha programmato un viaggio in Medio Oriente per la prossima settimana, con tappe previste in Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain .

La notizia, riportata da Axios e confermata da più fonti, indica che Rubio parteciperà a un vertice con i ministri degli esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) durante la visita nel Bahrain. L'iniziativa diplomatica si inserisce nel contesto di un periodo di intense attività internazionali per il Segretario di Stato, già visto a margine del G7 in Francia in un incontro bilaterale tra il Presidente Donald Trump e l'Emiro del Qatar.

Il viaggio mira a rafforzare le relazioni con i paesi del Golfo, tradizionali alleati degli Stati Uniti in una regione strategica per la sicurezza energetica e gli equilibri geopolitici. Non è arrivata alcuna conferma ufficiale immediata dal Dipartimento di Stato nonostante le richieste di commento. La visita avviene in un momento in cui l'amministrazione Trump sta rivedendo le politiche mediorientali, con particolare attenzione alla questione iraniana e agli accordi di normalizzazione tra Israele e stati arabi.

Il GCC comprende Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, rappresentando un pilastro della sicurezza regionale. Rubio, in qualità di principale diplomatico americano, cercherà probabilmente di coordinare posizioni su temi come la lotta al terrorismo, la stabilizzazione di zone di conflitto e la cooperazione economica. L'agenda potrebbe includere anche discussioni sul programma nucleare iraniano e sulle tensioni nello Stretto di Hormuz.

La scelta di Kuwait, UAE e Bahrain come tappe riflette l'importanza di questi paesi nel quadro regionale: il Kuwait come mediatore in conflitti, gli UAE come potenza economica e militare, e il Bahrain come sede del comando navale statunitense. Il viaggio di Rubio precede probabilmente altri appuntamenti diplomatici di alto livello nella regione, dimostrando l'impegno dell'amministrazione Trump a mantenere un forte presenza nel Golfo.

Gli analisti osservano che queste consultazioni servono anche a rassicurare gli alleati sulla continuità del supporto statunitense dopo il ritiro dal trattato sul nucleare iraniano e la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il summit del GCC a Bahrain sarà un'opportunità per delineare una strategia comune su sfide transnazionali come il cambiamento climatico, la diversificazione economica e la gestione delle risorse idriche.

La visita di Rubio arriva a pochi mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi, il che potrebbe influenzare la profondità degli impegni che gli stati del Golfo sono disposti a prendere. Nonostante l'assenza di una conferma ufficiale, la fonte anonima citata da Axios suggerisce che i preparativi sono in una fase avanzata e che l'itinerario potrebbe subire modifiche last minute per ragioni di sicurezza o opportunità diplomatiche.

Il Dipartimento di Stato ha abitudine di annunciare i viaggi del Segretario solo poche ore prima della partenza, mantenendo un certo riserbo operativo. Il viaggio sottolinea inoltre l'importanza che l'amministrazione attribuisce alla diplomazia diretta e alle consultazioni multilaterali, anche in un'epoca di comunicazione digitale. Rubio, ex senatore della Florida con esperienza in commissioni esteri, è noto per il suo approccio energico nella promozione degli interessi americani all'estero.

La sua visita potrebbe anche servire a promuovere gli accordi commerciali e gli investimenti statunitensi nella regione, in linea con la politica 'America First' che privilegia gli scambi bilaterali. I paesi del Golfo, da parte loro, stanno diversificando le proprie partnership internazionali, coltivando rapporti con Russia e Cina, ma rimangono dipendenti dalla cooperazione con gli Stati Uniti per la difesa.

Il summit del GCC offrirà a Rubio l'occasione per valutare il grado di unità tra i sei stati del Golfo, recentementericucite le divisioni tra Qatar da un lato e Arabia Saudita, Emirati e Bahrain dall'altro. La riconciliazione del 2021 ha ristabilito la piena cooperazione all'interno del consiglio, rendendo possible una posizione più coordinata su questioni regionali.

Rubio potrebbe anche sollevare la questione dei diritti umani e delle riforme sociali, temi sensibili in alcuni stati del Golfo nonostante gli sforzi di modernizzazione. Il viaggio, se confermato, sarà il primo di un Segretario di Stato americano nella regione dall'inizio dell'amministrazione Trump al suo secondo mandato, segnando un rinnovato impegno diplomatico.

Gli osservatori attendono con interesse gli sviluppi, prevedendo che le discussioni avranno un impatto sulle dinamiche di sicurezza nel Medio Oriente e sul ruolo degli Stati Uniti come potenza egemone





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