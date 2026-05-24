Il segreto di Che tempo che fa: i numeri delle pagelle

L'emittente riscuote il consenso del pubblico per la pagella delle ospiti, ma non rivela il vero conto di Fabio Fazio, il conduttore che vive in Liguria e ha un lato privato più intimo.

chiude la stagione di Che tempo che fa e, oltre allo studio con il celebre acquario alle spalle, c’è un altro “dietro le quinte” che incuriosisce il pubblico: le sue case.

Riservatissimo sulla vita privata, il conduttore vive soprattutto in Liguria, ma avrebbe anche altri indirizzi del cuore tra Milano e Parigi. Dimore eleganti, lontane dal clamore, che raccontano un lato più intimo del padrone di casa del Nove: meno pesci tropicali, più libri, ulivi e silenzio. Nome completo Fabio Agostino Francesco Fazio, nasce a Savona il 30 novembre 1964. La madre, Delia, è una casalinga nata in Etiopia da genitori calabresi.

Fin da piccolo mostra una forte passione per le materie umanistiche: si diploma al liceo classico Gabriello Chiabrera di Savona e poi si laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Genova, discutendo una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani. Che tempo che fa, pagelle: 1. Giorgia festeggia 30 anni (9) 2. Goggia e Pellegrini "acqua" olimpica (8) 3. Orietta Berti e il lardo afrodisiaco (5





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