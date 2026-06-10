Il segreto dietro il taglio corto biondo di Lady Diana

La storia dietro il taglio corto biondo di Lady Diana, un capolavoro di ingegneria capillare che meritava una riunione di redazione tecnica a parte.

La storia dietro il taglio corto biondo di Lady Diana . Nel 1983, la principessa era ancora all'inizio della sua esposizione pubblica, ma già il suo stile era unico e affascinante.

Il taglio corto biondo scalato di Lady Diana è un capolavoro di ingegneria capillare che meritava una riunione di redazione tecnica a parte. Con nuca piena, punte leggere e frangia laterale pronta a muoversi al primo cambio d'aria, questo taglio è una costruzione millimetrica che ha l'aria di essersi svegliata così. La principessa aveva già una personalità pazzesca e non aveva l'aria troppo studiata della lady royal.

Aveva piuttosto la freschezza di una ragazza che passa dal campo di polo alla macchina, dal sole al vento, dalla formalità alla vita vera. Il segreto di questo taglio è che le scalature aprono il viso, alleggeriscono la nuca, danno aria alla frangia e permettono al biondo di prendere luce in ogni direzione.

Oggi, il segreto sarebbe chiederlo così al proprio hair stylist: corto sopra la nuca, scalato sui lati, frangia lunga e laterale, volume alto ma morbido, styling lavorato con le dita e non con l'ansia dell'effetto casco. Perché continua a essere attuale proprio per questo: ha proporzione, movimento, luce. E soprattutto ha quella meravigliosa faccia da "sono passati più di quarant'anni ma voi state ancora cercando di rifarlo bene"





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