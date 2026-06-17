Il Senato filippino elegge un nuovo presidente in vista dell'impeachment di Sara Duterte

Il senatore Sherwin Gatchalian è stato scelto a capo del Senato, sostituendo Alan Peter Cayano, a pochi mesi dall'inizio del processo di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte. La mossa riflette le tensioni politiche e le lotte di potere in corso nelle Filippine.

Il Senato delle Filippine ha compiuto una mossa decisiva nella settimana di transizione politica che precede l'avvio del processo di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte .

In una seduta straordinaria tenutasi a Pasay, nella capitale Manila, i tredici senatori presenti hanno votato all'unanimità per eleggere il senatore Sherwin Gatchalian a nuovo presidente del Senato, sostituendo Alan Peter Cayetano, alleato più stretto dell'ex presidente Rodrigo Duterte. La rimozione di Cayetano è stata formalizzata dopo la precedente riunione del 3 giugno, nella quale il gruppo guidato da Gatchalian aveva dichiarato vacanti tutte le cariche di vertice, ma non era riuscito a conquistare il numero necessario per un'elezione.

La sua assenza da quella rinfrescata tavola calda ha influito sul risultato finale, mentre la convocazione della nuova sessione è stata ordinata dal presidente Ferdinando Marcos Jr, che ha voluto accelerare l'approvazione di leggi urgenti, tra cui un provvedimento rivolto a limitare le dinastie politiche, una questione particolarmente sensibile in un Paese dove il potere è spesso concentrato in poche famiglie. Il contesto in cui è avvenuta la crisi di leadership è tutt'altro che lineare.

Il mese scorso, il senatore Ronald "Bato" de la Rosa, attualmente ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l'umanità legati alla violenta "guerra alla droga" di Rodrigo Duterte, è riemerso dopo mesi di assenza per esprimere un voto decisivo a favore di Cayetano. Il suo supporto ha consentito l'insediamento del nuovo presidente del Senato quando la Camera alta si stava preparando a ricevere una denuncia di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte.

Pochi giorni dopo, il 14 maggio, de la Rosa è scomparso nuovamente, mentre il Senato era teatro di confusione e sparatorie. Le sue coordinate sono ancora sconosciute, alimentando un clima di incertezza e sospetto che grava sull'intera istituzione legislativa. Il processo di impeachment contro Sara Duterte è previsto per l'inizio di luglio, con la Camera alta che farà da corte d'assise.

Se la vicepresidente dovesse essere condannata, rischia l'interdizione permanente dalla carica pubblica, una condanna che potrebbe compromettere i suoi piani di candidatura presidenziale nel 2028. Le accuse che hanno alimentato la denuncia includono l'uso improprio di fondi pubblici, l'accumulo di ricchezza inspiegabile e minacce alla vita del presidente Marcos, della first lady e di un ex speaker della Camera dei Rappresentanti.

La vicenda si inserisce in un più ampio scenario di tensioni tra le varie fazioni politiche del Paese, dove le alleanze tradizionali stanno cambiando e la lotta per il controllo delle istituzioni diventa sempre più accesa. La caduta di Cayetano e l'ascesa di Gatchalian segnano, quindi, non solo un cambiamento di leadership, ma anche un segnale di possibile riorganizzazione del potere all'interno del Senato, con implicazioni che si estenderanno ben oltre il caso specifico dell'impeachment, influenzando la dinamica elettorale e la percezione pubblica della classe politica filippina





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