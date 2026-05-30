Il Senato repubblicano è di fronte a una scelta difficile: sostenere il fondi per la 'disarmo' di 1,8 miliardi di dollari proposto dal Presidente Trump o disobbedire al comandante in capo. La maggioranza repubblicana del Senato di 53 membri ha manifestato perplessità sull'argomento durante un'assemblea accesa di due ore con il Procuratore generale ad interim Todd Blanche.

Il Senato repubblicano affronta una scelta difficile: sostenere il fondi per la 'disarmo' di 1,8 miliardi di dollari proposto dal Presidente Trump o disobbedire al comandante in capo che ha appena mandato in pensione due senatori repubblicani.

La maggioranza repubblicana del Senato di 53 membri ha manifestato perplessità sull'argomento durante un'assemblea accesa di due ore con il Procuratore generale ad interim Todd Blanche prima della settimana di pausa per il Memorial Day, costringendo la leadership a sospendere i piani di approvare un bilancio di 72 miliardi di dollari a sfondo partitico per finanziare la repressione dell'immigrazione di Trump fino alla fine della sua presidenza.

Con i leader repubblicani ora pronti a votare sul provvedimento per finanziare l'Immigrazione e il Controllo delle Frontiere e la Guardia di Confine, il partito sta pressando il Dipartimento di Giustizia di Trump per accettare dei controlli che potrebbero scongiurare i piani democratici di forzare votazioni ripetute su emendamenti per sabotare il fondo e umiliare il Presidente.

"Spero che la leadership del Senato stia lavorando con l'amministrazione e il Dipartimento di Giustizia per progettare qualcosa che funzioni", ha detto il senatore Ron Johnson, un conservatore del Wisconsin che dice di sostenere pienamente il fondo. "La mia proposta era, venite su con un emendamento sovraindicativo che renderà tutte le loro emendamenti inutili", ha detto.

Il fondo, che compenserebbe le vittime della 'disarmo' politica con denaro pubblico, è emerso da un accordo legale tra il Dipartimento di Giustizia di Trump e l'Agenzia delle Entrate per risolvere un'azione legale senza precedenti in cui il Presidente aveva chiesto 10 miliardi di dollari per la gestione scorretta dei suoi documenti fiscali. L'annuncio ha scatenato una tempesta di critiche, con i legislatori che hanno espresso preoccupazioni per la possibile autorelegazione di Trump e la prospettiva di pagamenti a sostenitori violenti di Trump che hanno assaltato il Campidoglio e aggredito la polizia il 6 gennaio 2021.

Blanche ha detto ai legislatori dietro porte chiuse che il fondo non pagherà denaro ai membri della famiglia Trump o a chi è stato condannato per un reato violento, secondo le persone presenti. Ma i legislatori vogliono queste assicurazioni per iscritto, insieme alle condizioni di eleggibilità, a un maggiore controllo congressuale nella selezione dei commissari del fondo e a una forma di controllo giudiziario.

"Ciò che determinerà il prossimo passo è se ci sono 51 senatori repubblicani che credono che sia un esito soddisfacente", ha detto un funzionario repubblicano anziano. "Non credo che ogni membro trovi soddisfazione uguale", ha detto. Il leader della maggioranza del Senato John Thune ha chiesto al Dipartimento di Giustizia e alla Casa Bianca di fornire chiarezza ai membri sui controlli che accetteranno. Gli addetti dicono che finora ci siano state solo risposte del vuoto.

"L'amministrazione ha apprezzato la conversazione e la feedback della scorsa settimana", ha detto un funzionario della Casa Bianca venerdì. "Ci guardiamo avanti a ulteriori conversazioni se necessario", ha detto. Il Dipartimento di Giustizia non ha risposto alle domande di Reuters per commenti.

Persino con restrizioni, i strategisti repubblicani dicono che il fondo potrebbe diventare un albatros politico per le elezioni di metà mandato di novembre, dove il partito già affronta venti da un aumento dei prezzi dei beni di consumo, una guerra impopolare con l'Iran e un declino delle valutazioni di approvazione di Trump - anche tra i repubblicani.

"Nessuno pensa che questo sia un tema vincente, nemmeno quelli che hanno seggi sicuri nel Congresso repubblicano e non devono preoccuparsi di un'elezione", ha detto un stratega repubblicano che ha chiesto l'anonimato perché è coinvolto in gare congressuali chiave. I legislatori hanno anche mostrato scarsa voglia di affrontare l'argomento dopo che Trump ha supervisionato le sconfitte primarie dei senatori repubblicani John Cornyn e Bill Cassidy.

Johnson ha incolpato il Dipartimento di Giustizia per aver reso pubblica l'annuncio del fondo e di averlo fatto proprio mentre il Senato stava per considerare il provvedimento per finanziare l'Immigrazione e il Controllo delle Frontiere.

"A me, tutta questa cosa è stata completamente rovinata dall'annuncio. Queste cose sono meglio fatte utilizzando l'autorità che il Congresso ha dato", ha detto Johnson.

"L'orario era orribile", ha detto. James Troupis, un ex avvocato di campagna di Trump che si trova di fronte a carichi penali per il suo presunto ruolo in uno schema elettorale falso del 2020 nel Wisconsin, ha presentato questa settimana una domanda di 3,2 milioni di dollari per la compensazione, dicendo di aver perso la sua reputazione e di avere 1,7 milioni di dollari in costi dopo aver rappresentato Trum





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