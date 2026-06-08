Il senatore Francesco Silvestro chiede scusa per le sue parole

Il senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, chiede scusa per le sue parole. L'imprenditrice che lo ha accusato risponde: 'Non pensavo di dover subire anche questo'. Il parlamentare ha spiegato di essere stato colto di sorpresa dalle accuse e di essere disponibile a fornire ogni chiarimento necessario agli inquirenti.

Il senatore Francesco Silvestro , accusato di violenza sessuale , chiede scusa per le sue parole. L'imprenditrice che lo ha accusato risponde: 'Non pensavo di dover subire anche questo'.

Il parlamentare ha spiegato di essere stato colto di sorpresa dalle accuse e di essere disponibile a fornire ogni chiarimento necessario agli inquirenti. L'imprenditrice ha raccontato il proprio disagio per quanto emerso pubblicamente negli ultimi giorni e ha ribadito di non essere una figura pubblica. Secondo la sua versione, il 25 febbraio 2025 si sarebbe recata nello studio del senatore per una questione professionale legata alla vendita di bottiglie di vino. Da quel momento, sostiene, la situazione sarebbe degenerata.

La donna ha inoltre chiarito il motivo per cui la denuncia è arrivata a distanza di tempo dai fatti che riferisce. Per mesi, racconta, avrebbe affrontato un forte disagio psicologico e intrapreso un percorso terapeutico nel tentativo di elaborare quanto accaduto. Solo successivamente avrebbe deciso di rivolgersi a un legale per valutare la possibilità di procedere formalmente. Tra i professionisti contattati, riferisce di aver chiesto assistenza anche allo studio dell'avvocata Giulia Bongiorno, senza però arrivare a un incarico.

Sul caso intervengono anche i parlamentari del Partito Democratico presenti nella Commissione Femminicidio. Pur ricordando che l'accertamento delle responsabilità spetta esclusivamente alla magistratura, gli esponenti dem hanno annunciato una richiesta formale alla presidente della Commissione, Martina Semenzato. L'obiettivo è discutere e prendere posizione sulle parole pronunciate dal senatore, considerate dai parlamentari 'inaccettabili' e riconducibili a stereotipi che offendono la dignità delle donne





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