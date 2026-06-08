Il senatore Silvestro si difende dalle accuse di violenza

Il senatore di Forza Italia Silvestro si è difeso dalle accuse di violenza dopo essere stato denunciato da una donna che sostiene di aver subito intimidazioni. La donna ha denunciato il senatore dopo oltre un anno, sostenendo di aver subito violenze da parte di un carabiniere, lontano parente del politico.

Il senatore Silvestro di Forza Italia si difende dalle accuse di violenza dopo essere stato denunciato da una donna che sostiene di aver subito intimidazioni.

La donna ha denunciato il senatore dopo oltre un anno, sostenendo di aver subito violenze da parte di un carabiniere, lontano parente del politico. Il senatore Silvestro ha negato ogni addebito, definendosi un 'bel ragazzo' e la donna 'normale'. La situazione ha provocato commenti molto duri da parte delle opposizioni, che hanno criticato le parole usate dal parlamentare.

La presidente del Senato, la Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. Il senatore Silvestro si è difeso dalle accuse, chiedendo di essere denunciato e definendo la donna 'normale'. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni e ha portato a chiedere un 'pugno duro' per combattere la violenza e la delinquenza.

In parallelo, un altro caso di violenza è stato risolto con l'arresto di un uomo che aveva stuprato una ragazza di 16 anni. L'uomo era stato ripreso con lo smartphone mentre commetteva il reato e aveva poi fuggito. La polizia è riuscita a identificarlo e a portarlo in arresto. Il caso ha sollevato molte preoccupazioni e ha portato a chiedere una maggiore attenzione alla sicurezza delle donne e dei minori





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