Il settore cosmetico si muove verso la sostenibilità grazie al refill

L'azienda di bellezza ha introdotto i primi eco-refill nel 2008 e oggi offre oltre 30 soluzioni refill all'interno delle sue collezioni. Il refill rappresenta una delle soluzioni più concrete per ridurre il consumo di materie prime e la quantità di rifiuti generati.

Il settore cosmetico si sta muovendo verso la sostenibilità grazie al refill. Ma quanto incidono davvero sulla sostenibilità del settore? L'azienda di bellezza ha introdotto i primi eco-refill nel 2008 e oggi offre oltre 30 soluzioni refill all'interno delle sue collezioni.

Il refill rappresenta una delle soluzioni più concrete per ridurre il consumo di materie prime e la quantità di rifiuti generati. Tuttavia, il vero potenziale del refill emerge quando viene adottato su larga scala, favorendo un cambiamento nelle abitudini di consumo e promuovendo un modello più circolare basato sul riuso





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sostenibilità Refill Cosmetico Ambiente Consumo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lazio, il classe 2008 Calvani verso il Milan. Ecco chi è il centrale 19enne Bruno Galassi, in arrivo dal Real Madrid CI primi timidi movimenti riguardano dei giovanissimi. Dopo aver sondato le piste che portano al classe 2006 del Bayern, Jonathan Asp Jensen, e al classe 2005 della Dinamo Zagabria, Sergi...

Read more »

18 giugno 2008, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Barcellona B. Suo primo incaricoIl 18 giugno del 2008 segna un cambiamento epocale nel Barcellona.

Read more »

Commissione per la Verità del New Mexico amplia le indagini su Epstein con nuovi mandati a procure di cinque giurisdizioniLa Commissione per la Verità del New Mexico, guidata da Andrea Romero, ha emesso otto nuovi mandati di comparizione, cinque dei quali a procure federali di Florida, Carolina del Sud, Michigan e Isole Vergini, per scoprire se vi siano state decisioni operative di non perseguire Jeffrey Epstein, ampliando l'indagine oltre l'accordo di non perseguibilità del 2007-2008.

Read more »

Il nuovo ospedale San Giacomo di Roma prende forma: accordo da 145 milioni per la riapertura. Come diventeràLa giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha approvato lo schema di Accordo tra ministero della Salute, Regione Lazio e Asl Roma 1 per la gestione delle risorse relative alla riapertura dell’ex ospedale, chiuso dal 2008

Read more »