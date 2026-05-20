Il significato segreto della stretta di mano

Serete `di conoscere meglio la propria personalità attraverso la stretta di mano che si tiene durante il colloquio, l’appuntamento o la riunione. Ormai questo gesto è diventato un segno di accordo e di alleanza. Psicologi e studiosi di comunicazione non verbale ricordano che il contatto fisico riduce la distanza psicologica e facilita la fiducia reciproca, perché una mano che incontra un’altra mano significa: ‘ti riconosci, entri in relazione con te’.

Diteci come stringete la mano e vi diremo chi siete... con la dovuta cautela, perché non esiste una diagnosi infallibile solo dal palmo. All’inizio era un gesto molto concreto: mostrare di non avere armi.

Offrire la mano vuota significava pace, niente pugnali nascosti, niente cattive intenzioni. Con il tempo quel gesto è diventato un simbolo di accordo, rispetto e alleanza. Oggi, lo usiamo per siglare contratti, iniziare riunioni, accogliere qualcuno che incontriamo per la prima volta. Psicologi e studiosi di comunicazione non verbale ricordano che il contatto fisico riduce la distanza psicologica e facilita la fiducia reciproca.

Una mano che incontra un’altra mano dice: ‘ti riconosco, entro in relazione con te’. Alcune ricerche di psicologia sociale hanno persino osservato che, dopo essersi strette la mano, molte persone portano la mano al naso. L’ipotesi è che, in modo del tutto inconscio, ci scambiamo anche informazioni chimiche e olfattive sull’altro. Non solo simbolo, quindi, ma anche un piccolo ‘laboratorio biologico’ tascabile





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