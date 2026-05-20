Il significato segreto della stretta di mano

Serete `di conoscere meglio la propria personalità attraverso la stretta di mano che si tiene durante il colloquio, l’appuntamento o la riunione. Ormai questo gesto è diventato un segno di accordo e di alleanza. Psicologi e studiosi di comunicazione non verbale ricordano che il contatto fisico riduce la distanza psicologica e facilita la fiducia reciproca, perché una mano che incontra un’altra mano significa: ‘ti riconosci, entri in relazione con te’.
Diteci come stringete la mano e vi diremo chi siete... con la dovuta cautela, perché non esiste una diagnosi infallibile solo dal palmo. All’inizio era un gesto molto concreto: mostrare di non avere armi.
Offrire la mano vuota significava pace, niente pugnali nascosti, niente cattive intenzioni. Con il tempo quel gesto è diventato un simbolo di accordo, rispetto e alleanza. Oggi, lo usiamo per siglare contratti, iniziare riunioni, accogliere qualcuno che incontriamo per la prima volta. Psicologi e studiosi di comunicazione non verbale ricordano che il contatto fisico riduce la distanza psicologica e facilita la fiducia reciproca.
Una mano che incontra un’altra mano dice: ‘ti riconosco, entro in relazione con te’. Alcune ricerche di psicologia sociale hanno persino osservato che, dopo essersi strette la mano, molte persone portano la mano al naso. L’ipotesi è che, in modo del tutto inconscio, ci scambiamo anche informazioni chimiche e olfattive sull’altro. Non solo simbolo, quindi, ma anche un piccolo ‘laboratorio biologico’ tascabile
Psicologia Linguaggio Del Corpo Comportamento Wijnands Stretto Di Mano
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
La Lazio pensa già al dopo-Sarri: il preferito è Palladino, nella lista c'è anche RunjaicIl futuro di Maurizio Sarri alla Lazio appare ormai appeso a un filo sottilissimo.
Read more »
Il successo di uno sport, ormai la tv non è onnipotenteIl secolo scorso il piccolo schermo decideva quasi da solo gerarchie sportive, miti e passioni popolari. Oggi non è più così
Read more »
Spezia, l'avventura di Lapadula è ai titoli di coda: l'attaccante può tornare a PescaraL’avventura di Gianluca Lapadula con lo Spezia sembra ormai arrivata ai titoli di coda.
Read more »
Crisi di Finanziamenti per il Piano di Ricostruzione di Gaza del Board of Peace di TrumpIl Board of Peace avverte l'ONU di un urgente deficit tra le promesse di finanziamento e l'effettiva erogazione dei fondi per la ricostruzione di Gaza, stimata in 70 miliardi di dollari.
Read more »