Il silenzio della sinistra sulle proteste in Iran e le contraddizioni della Flotilla in Libia

Analisi dell'atteggiamento della sinistra italiana ed europea verso le proteste in Iran, la condizione delle donne in Afghanistan e la vicenda della Flotilla arrestata in Libia. Il testo lamenta una mancanza di solidarieta' coerente, sospettando che il rifiuto di condividere critiche con Trump e Netanyahu nasconda una piu' ampia ostilita' verso l'Occidente democratico.

L'articolo affronta la questione del motivo per cui la sinistra italiana e internazionale appare poco incline a mobilitarsi a favore delle proteste in Iran , in particolare dopo l'uccisione di Mahsa Amini nel settembre 2022, e mostra scarsa attenzione anche verso la condizione delle donne in Afghanistan e la detenzione degli attivisti della Flotilla in Libia .

L'autore ritiene che la sinistra rifiuti di condividere nemmeno un nemico cosi evidente come il regime iraniano con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, suggerendo che in realta' la resistenza a schierarsi derivi da una piu' profonda riluttanza a schierarsi con l'America, Israele e l'Occidente democratico in generale. Il testo parte dal presupposto che le richieste dei giovani iraniani, che sognano liberta' e democrazia contrastando la sharia e la tirannia teocratica, siano pienamente in linea con gli ideali progressisti e liberal democratici.

Tuttavia, la reazione della sinistra e' stata definita 'pigra', limitata a una espressione di solidarieta' tramite social media, senza vere mobilitazioni in piazza. Questa indifferenza persiste nonostante il movimento di protesta iniziato nel 2022, durante la presidenza Biden e prima degli attacchi del 7 ottobre 2023, che hanno modificato il quadro geopolitico. L'autore sottolinea che anche la situazione in Afghanistan, con il regime talebano che opprime le donne, riceve poca attenzione, pur non essendo direttamente in conflitto con Israele.

La seconda parte dell'articolo si concentra sul caso della Flotilla, un gruppo di attivisti arrestato in Libia e trattenuto per compiacere il dittatore egiziano Al-Sisi. L'autore nota una disparita' di reazione: un fermo di pochi giorni da parte della polizia israeliana suscita uno scandalo internazionale, mentre una detenzione di settimane in Libia passa quasi inosservata.

Questo doppio standard confermerebbe l'ipotesi che la sinistra non voglia condividere le sue battaglie con l' establishment israeliano e americano, anche quando le vittime sono chiaramente oppresse da regimi autoritari. Il sospetto e' che il pregiudizio anti-occidentale prevalga sulla coerenza dei valori dichiarati.

In conclusione, l'articolo accusa la sinistra di un cortocircuito ideologico: l'ostilita' verso Israele e gli USA la porta a ignorare o minimizzare le sofferenze di coloro che lottano contro regimi teocratici o dittatoriali semplicemente perche' quei regimi sono nemici degli occidentali. Questa posizione produrrebbe una forma di tacito sostegno a oppressori come l'Iran, i talebani o il governo libico, e renderebbe la solidarieta' selettiva e ipocrita.

La sfida e' riuscire a separare la critica alle politiche di Israele e USA dal riconoscimento di battaglie universali per i diritti umani, cosa che secondo l'autore la sinistra non sta facendo





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