Il silenzio sulla Flotilla di terra: quando non c'entra Israele

Articolo che denuncia la selettività dell'indignazione mediatica e politica tra l'arresto di attivisti da parte di Israele e la detenzione in Libia di attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani.

Il silenzio assordante che accompagna la detenzione degli attivisti della Flotilla di terra in Libia , tra cui due italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, solleva interrogativi profondi sulla selettività dell'indignazione mediatica e politica.

Mentre l'arresto arbitrario di attivisti da parte di Israele scatena immediatamente piazze piene, cortei e dibattiti parlamentari, la prigionia di dieci persone da parte del generale Khalifa Haftar, che da anni controlla la Cirenaica senza riconoscimento ufficiale ma con il quale l'Italia e altri paesi trattano, passa quasi inosservata. I funzionari del ministero degli Esteri italiano sono intervenuti, come è loro dovere, ma senza la mobilitazione che si è vista per la Flotilla di mare, quando le forze speciali israeliane abbordarono illegalmente navi in acque internazionali, maltrattando e insultando gli attivisti.

Perché tanta differenza? Forse perché contro Israele è più facile e moralmente gratificante protestare, mentre contro un generale libico le responsabilità si annacquano in una geopolitica complessa e in una lunga storia di complicità italiane. La vicenda dei pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti per oltre cento giorni dallo stesso Haftar nel 2020 e liberati solo dopo che l'allora premier Conte si recò da lui per legittimarlo, è un precedente inquietante.

Oggi, gli attivisti della Flotilla di terra rischiano lo stesso destino, con trattative sotterranee e una liberazione orchestrata in diretta televisiva. La differenza è che per loro non ci saranno le decine di migliaia di persone scese in piazza, né le intere trasmissioni televisive dedicate.

L'inerzia dei governi italiani, da Gheddafi in poi, ha permesso a Haftar di agire impunemente, mentre l'Italia si è accontentata di mediare con tribù e fazioni, cedendo basi e motovedette in cambio di una parvenza di controllo sulle partenze dei migranti. Ora, gli attivisti pagano il prezzo di questa politica miope. Non si tratta di giustificare le azioni israeliane, che sono state giustamente condannate, ma di denunciare l'ipocrisia di un'opinione pubblica che si mobilita selettivamente.

La sorte di Dina Alberizia, Domenico Centrone e degli altri dovrebbe scuotere le coscienze quanto quella dei loro colleghi della Flotilla di mare. Invece, il silenzio è rotto solo da pochi appelli in tv e da qualche decina di manifestanti davanti alla Farnesina. Questo squilibrio dice molto su come l'Occidente sceglie le proprie battaglie, spesso guidato da convenienze politiche e mediatiche.

Il viaggio del Papa in Spagna, con la sua condanna dei trafficanti di esseri umani, ci ricorda che il Mediterraneo è un cimitero di poveri cristi, ma anche di diritti calpestati. La Flotilla di terra merita la stessa attenzione, la stessa indignazione. Altrimenti, il rischio è che la morale si pieghi alla geopolitica, e che il silenzio diventi complice





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