Il sistema italiano di assunzione del personale Ata viola il diritto dell'Unione - Corte Ue di Giustizia

La Corte Ue di Giustizia ha accolto il ricorso della Commissione contro l'Italia per violazioni del diritto all'Unione in materia di assunzione del personale Ata. Secondo la Corte, il sistema italiano non è conforme alla normativa Ue in merito ai contratti a tempo determinato e alle procedure di assunzione a tempo indeterminato, favorendo invece la flessibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica ( Ata ) viola il diritto dell'Unione. E' quanto ha stabilito la Corte Ue di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione.

Per l'esecutivo europeo tale sistema", è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia





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Corte Ue Di Giustizia Regolamentazione Dell'unione In Materia Di Con Ata Personale ATA Procedure Di Assunzione A Tempo Indeterminato Flessibilità Dei Contratti A Tempo Determinato

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