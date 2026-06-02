Il sociologo Aldon Morris: Il razzismo negli USA torna ai livelli degli anni Cinquanta

Aldon Morris, sociologo afroamericano, analizza la crescente disuguaglianza razziale negli Stati Uniti e l'attacco ai diritti di voto delle minoranze.

Il sociologo Aldon Morris , cresciuto nel Mississippi degli anni Cinquanta, racconta in un'intervista la situazione attuale degli afroamericani negli Stati Uniti . A 17 anni dall'elezione di Barack Obama, la vita dei neri è tornata a essere difficile: 'I bianchi possiedono ancora, in media, una ricchezza sette volte superiore a quella dei neri, la disoccupazione tra i neri rimane costantemente doppia, la mortalità infantile tra i bambini neri è più alta'.

Morris, professore emerito alla Northwestern University ed ex presidente della American Sociological Association, sottolinea come il razzismo sia tornato esplicito e istituzionale, paragonandolo alla sua infanzia nel Sud segregato. La recente sentenza della Corte Suprema che ha depotenzato il Voting Rights Act ha aperto la strada a nuovi attacchi al diritto di voto delle minoranze.

Stati come Tennessee e Louisiana hanno ridisegnato le mappe elettorali per diluire il voto nero, e altri Stati seguono esempi simili, con l'obiettivo di far perdere seggi ai democratici e ridurre la rappresentanza afroamericana al Congresso. Morris è in Italia per un ciclo di lezioni all'Istituto Ciampi della Scuola Normale Superiore, dove parla del grande sociologo W.E. B. Du Bois e della 'color line' che spiega le disuguaglianze economiche negli USA.

'Nonostante i progressi del movimento per i diritti civili, la disuguaglianza razziale è ancora lì', afferma Morris. 'I bianchi possiedono ancora sette volte la ricchezza dei neri, la disoccupazione nera è doppia, i bambini neri muoiono più spesso e frequentano scuole sottofinanziate'. L'amministrazione Trump e la Corte Suprema hanno sfruttato il razzismo irrisolto per rovesciare le politiche di inclusione, promuovendo il mito che i neri discriminino i bianchi e che le azioni affermative siano ingiuste.

Questa narrativa viene usata per smantellare protezioni fondamentali, come il gerrymandering che priva di fatto i neri del diritto di voto. Morris ricorda la sua infanzia nel Mississippi, dove ha vissuto la segregazione: doveva sedersi in fondo all'autobus, usare sale d'attesa separate e non poteva entrare nelle gelaterie.

'Ho assistito alla profonda disuguaglianza economica, con i neri mezzadri per i bianchi, una nuova forma di schiavitù'. Le prime proteste che ricorda risalgono al 1957, quando nove studenti neri entrarono alla Little Rock High School dopo l'intervento dell'esercito. Trasferitosi a Chicago, ha scoperto che il razzismo non era solo al Sud: la città era fortemente segregata per quartieri e scuole.

'Il rischio che vedo è un ritorno ai giorni della mia infanzia, quando il razzismo era esplicito e istituzionale. Fortunatamente, la reazione della società civile c'è stata'. Morris conclude che la battaglia per l'uguaglianza è ancora in corso, e che il discorso pubblico è diventato apertamente razzista, non solo contro i neri ma anche contro gli immigrati, mentre libri di testo sulla schiavitù vengono vietati in Stati come la Florida





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