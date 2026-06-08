Il sogno infranto: i grandi senza la Coppa del Mondo

Ronaldo e Messi all'ultimo Mondiale? Una riflessione sui campioni che non hanno mai vinto la coppa più importante, da Cruyff a Baggio, da Di Stefano a Yashin.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si apprestano a vivere probabilmente l'ultimo Mondiale delle loro carriere. Per entrambi, Qatar 2022 rappresenta l'ultima occasione per conquistare l'unico trofeo che manca nei loro palmares sterminati.

In caso contrario, si uniranno alla lunga lista di campionissimi che non hanno mai avuto la gioia di sollevare la Coppa del Mondo. Un elenco prestigioso, che annovera alcuni dei più grandi calciatori di ogni epoca, capaci di dominare con i club ma di restare a bocca asciutta con la nazionale. Tra questi, l'Olanda è la nazione più rappresentata, con fenomeni come Johan Cruyff e Marco van Basten che hanno rivoluzionato il calcio senza mai vincere il titolo mondiale.

Ma non mancano italiani, argentini, spagnoli e molti altri. La storia del calcio è piena di questi paradossi. Giocatori come Alfredo Di Stefano, che vinse cinque Coppe dei Campioni consecutive con il Real Madrid ma non riuscì mai a disputare un Mondiale per vicende burocratiche e infortuni. O come George Best, talento immenso del Manchester United che non partecipò mai alla competizione con l'Irlanda del Nord.

E ancora, Roberto Baggio, che trascinò l'Italia fino alla finale del 1994 ma sbagliò il rigore decisivo, e Gianni Rivera, che con il Milan vinse tutto ma con la nazionale si fermò all'Europeo del 1968. La lista è lunga e include anche grandi portieri come Lev Yashin, l'unico a vincere il Pallone d'Oro, ma che con l'Unione Sovietica conquistò solo l'Europeo e l'oro olimpico.

Tutti questi campioni hanno dimostrato che, nonostante il talento, la Coppa del Mondo resta un traguardo sfuggente e spesso ingiusto. Il Qatar 2022 potrebbe quindi scrivere l'ultimo capitolo di due leggende viventi, ma anche ribadire quanto sia difficile diventare campioni del mondo. La competizione è spietata e non perdona: basta un errore, un infortunio, una squadra meno forte intorno.

Ronaldo e Messi hanno già dimostrato di saper vincere con le proprie nazionali (Europeo per il portoghese, Coppa America e Olimpiadi per l'argentino), ma il Mondiale è l'apice che pochi raggiungono. Se non ci riusciranno, resteranno comunque nella storia come due dei più grandi di sempre, ma con quel rimpianto che accomuna tanti altri fenomeni. La bellezza del calcio sta anche in questo: nessun successo è scontato, e ogni generazione ha i suoi eroi che non hanno completato il quadro. Forse è proprio questa imperfezione a rendere il Mondiale così affascinante





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