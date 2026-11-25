Il Sole 24 Ore blocca edicola e sito web mercoledì 25 novembre. Lo sciopero della redazione contesta una sanzione e il clima aziendale.

Il quotidiano Il Sole 24 Ore non è circolato nelle edicole e il sito web non ha ricevuto aggiornamenti mercoledì 25 novembre. Questa interruzione totale delle attività giornalistiche è stata determinata da uno sciopero proclamato dal comitato di redazione. La misura è stata approvata all'unanimità dopo un'assemblea molto partecipata, segnando una grave frattura interna.

Causa dello sciopero Il Sole 24 Ore

La redazione contesta duramente una sanzione disciplinare inflitta a un suo collega. L'atto viene definito come uno strumento estremo usato in modo inappropriato per intimidire i giornalisti. Il provvedimento ha scatenato una reazione immediata contro l'uso coercitivo delle regole interne.

Also read Energia: Cattaneo, c’è problema di offerta, con questi consumi siamo corti

Accuse clima caserma redazione

I giornalisti accusano la dirigenza di aver esasperato il principio gerarchico in modo disconosciuto. Viene paragonato il comportamento aziendale a quello di una caserma piuttosto che a una redazione di professionisti. Questa critica mira a denunciare la mancanza di rispetto per le dinamiche redazionali.

Differenze Radio 24 e Radiocor

Lo stop riguarda esclusivamente il quotidiano e la sua versione digitale. Le attività di Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radiocor proseguono regolarmente. Questi enti fanno parte dello stesso gruppo editoriale ma non sono stati coinvolti nello sciopero.

Advertisement

Libertà e qualità prodotto editoriale

La redazione afferma che il timore delle sanzioni non deve regolare i rapporti interni. Si difende il diritto al dibattito, allo scambio e al confronto anche aspro. Viene sottolineato l'importanza della collaborazione e dell'interpretazione degli eventi senza censure.

Futuro relazioni sindacali redazione

La redazione descrive il provvedimento come un drammatico passo all'indietro nelle relazioni sindacali. Si afferma che ne va di mezzo la libertà dei giornalisti e la qualità del prodotto. La protesta si configura come azione di testimonianza per difendere i diritti professionali.