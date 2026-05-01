Il sosia di Jeffrey Epstein fa impazzire il web: “Palm Beach Pete” diventa virale

Un uomo della Florida, soprannominato “Palm Beach Pete”, è diventato virale sui social media per la sua incredibile somiglianza con il defunto Jeffrey Epstein, scatenando teorie del complotto e un’ondata di speculazioni online.

Una somiglianza sconcertante sta facendo impazzire il web. Un uomo residente in Florida, affettuosamente soprannominato “ Palm Beach Pete ” dagli utenti online, è diventato un fenomeno virale sui social media a causa della sua straordinaria somiglianza con Jeffrey Epstein , il controverso finanziere deceduto nel 2019 mentre si trovava in custodia cautelare.

La vicenda ha scatenato un’ondata di speculazioni e teorie del complotto, riportando alla luce un caso che aveva suscitato un enorme clamore mediatico a livello globale. Tutto è iniziato con un breve video amatoriale, girato lungo un’autostrada della Florida. Nel filmato, si vede Pete alla guida di un’auto sportiva decappottabile, quando improvvisamente qualcuno, riconoscendolo, urla con incredulità: «Epstein è vivo! ».

Questa esclamazione ha immediatamente innescato una reazione a catena sui social media, con il video che ha iniziato a circolare rapidamente, accumulando milioni di visualizzazioni in poche ore. La notizia si è diffusa come un incendio, alimentando le già numerose teorie del complotto che ruotano attorno alla morte di Epstein e alle circostanze oscure che la circondano.

Molti utenti online hanno espresso il loro stupore per la somiglianza fisica tra Pete e il defunto finanziere, condividendo il video e commentando con incredulità. Alcuni sostengono addirittura che si tratti di una prova inconfutabile che Epstein sia ancora in vita e che abbia inscenato la sua morte per sfuggire alla giustizia. Altri, più scettici, ritengono che si tratti semplicemente di una coincidenza sorprendente, ma la somiglianza è talmente evidente da aver sollevato interrogativi e dubbi legittimi.

Pete, 71 anni, ha rivelato che i paragoni con Epstein non sono una novità. Già nel 2019, quando il caso Epstein ha dominato le prime pagine dei giornali e i media internazionali, le persone avevano iniziato a fermarlo per strada, riconoscendolo come il sosia del controverso finanziere.

«Succedeva spesso a New York e negli Hamptons», ha raccontato Pete, ricordando come turisti e passanti lo circondassero, chiedendogli se fosse realmente Epstein. All’epoca, Pete aveva liquidato la cosa come una semplice curiosità, ma la recente viralità del video ha portato la situazione a un livello completamente nuovo.

In un solo giorno, il suo profilo Instagram – creato con il nome ironico “non sono epstein” – è passato da poche migliaia di follower a oltre 20 mila, dimostrando l’enorme interesse suscitato dalla sua somiglianza con Epstein.

«Non avevo mai ricevuto così tanta attenzione in vita mia», ha dichiarato Pete, spiegando di essersi reso conto della sua improvvisa popolarità durante una cena, quando alcuni giovani lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto. Nonostante la notorietà inaspettata, Pete ha chiarito di non apprezzare affatto il confronto con Epstein.

«Non voglio essere associato a lui. Era una persona terribile», ha affermato con fermezza, sottolineando che la somiglianza è puramente fisica e non ha nulla a che fare con la sua vita o con le sue azioni. Pete ha inoltre rivelato un dettaglio curioso: ha incontrato Epstein in passato, negli anni ’90, durante alcune occasioni sociali a New York. All’epoca, però, Epstein non era ancora una figura pubblica così conosciuta e Pete non aveva realizzato la somiglianza tra i due.

Solo anni dopo, quando il caso Epstein è esploso sui media, Pete ha iniziato a rendersi conto di quanto fosse sorprendente la sua somiglianza con il controverso finanziere. La vicenda di “Palm Beach Pete” solleva interrogativi interessanti sulla natura della percezione, dell’identità e del potere dei social media. Dimostra come un semplice video amatoriale possa scatenare un’ondata di speculazioni e teorie del complotto, riportando alla luce un caso che aveva suscitato un enorme clamore mediatico.

Inoltre, evidenzia il disagio di un uomo innocente che viene costantemente scambiato per una persona odiata e disprezzata, a causa di una semplice somiglianza fisica. La storia di Pete è un monito sulla fragilità della reputazione e sulla velocità con cui le informazioni possono diffondersi nell’era digitale





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