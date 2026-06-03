Il sub che ha recuperato i quattro italiani alle Maldive: la sofferenza e la lezione imparata

Il subacqueo finlandese Patrik Grönqvist ha narrato di essersi offerto subito per l'incarico dopo il dramma avvenuto alle Maldive con quattro morti. In mezzo all'eroismo c'è la sofferenza e l'apprendimento della quante possano richiedere situazioni di pericolo, ma la caratteristica fondamentale resta la dedizione ai valori umanitari, consapevoli che l'unica motivazione non è il denaro
Sott'acqua il sangue freddo non è coraggio: è esperienza. Il racconto del sub che ha recuperato i quattro italiani alle Maldive Grönqvist spiega di aver accettato l'incarico subito, d'istinto, senza consultarsi con la famiglia, nonostante non fosse abituato a quel tipo di ambiente: 'Sono abituato a immergermi in acque fredde, non calde' (Patrik Grönqvist, subacqueo).
Un'impresa umanitaria che ha valso alla fine tra i protagonisti Sergio Mattarella e il team composto da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Grönqvist, l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana, conferita dal presidente Mattarella. [Continua il testo e le suecześ 2500 caratteri] [... altri paragrafi...
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