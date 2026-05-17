Il Successo degli Internazionali d'Italia: Impatto Economico e Sociale da Record

Analisi dettagliata della crescita degli Internazionali d'Italia, con un impatto economico di un miliardo di euro e nuovi investimenti infrastrutturali per il futuro del tennis nazionale.

Gli Internazionali d’Italia si confermano non solo come un evento sportivo di eccellenza mondiale, ma come un vero e proprio volano economico per l'intera nazione.

I dati presentati dal presidente della FITP, Angelo Binaghi, e dall'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, delineano un quadro di crescita straordinaria. L'impatto economico complessivo ha raggiunto la cifra impressionante di oltre un miliardo di euro, suddivisi tra ricadute dirette, indirette e indotte. Nello specifico, il contributo diretto è stato di 457 milioni, mentre le componenti indirette e indotte hanno aggiunto rispettivamente 376 e 171 milioni.

Questo successo si traduce anche in un beneficio tangibile per le casse dello Stato, con entrate fiscali stimate in 164 milioni di euro. Dal punto di vista del pubblico, l'evento ha registrato 417mila spettatori paganti, a dimostrazione di un interesse crescente che ha visto un incremento del 509% se confrontato con i dati del 2005.

La dimensione internazionale del torneo continua a espandersi, con una quota di presenze estere che ora tocca il 24,2%, consolidando il prestigio di Roma nel circuito ATP. Guardando al futuro, l'obiettivo è quello di accogliere una domanda di pubblico sempre più esigente. Entro il 2028, è prevista l'entrata in funzione di una nuova struttura da 12.500 posti, completa di tetto, che permetterà di aumentare la capienza di almeno 35mila spettatori.

Questo progetto, finanziato con 60 milioni di euro da Sport e Salute, proprietaria dell'area del Foro Italico, rappresenta un passo fondamentale per l'evoluzione dell'impianto. Angelo Binaghi ha sottolineato come, in una prospettiva teorica, sarebbe necessario uno stadio da 25mila posti per soddisfare pienamente la passione degli italiani per il tennis, spinta anche dalla presenza di un numero uno mondiale.

Oltre alla crescita strutturale, l'organizzazione ha lavorato per ottimizzare l'esperienza degli spettatori, estendendo le aree del torneo fino allo Stadio dei Marmi per decongestionare il viale delle Olimpiadi e implementare strutture commerciali al coperto, essenziali per garantire comfort anche in condizioni meteorologiche avverse. L'aspetto più significativo risiede però nel valore sociale e sistemico generato dal tennis e dal padel.

Secondo le stime di Open Economics, l'impatto sociale degli Internazionali ammonta a 470 milioni di euro, con un ritorno di 7,2 euro per ogni singolo euro investito. Ancora più sorprendente è il dato relativo alla salute pubblica: la pratica di questi sport genera un beneficio annuo di circa 24 miliardi di euro per il Sistema Sanitario Nazionale. A differenza di altri grandi eventi, gli Internazionali non dipendono da contributi pubblici per la loro gestione operativa.

I profitti, ripartiti equamente tra FITP e Sport e Salute, vengono interamente reinvestiti nel movimento sportivo. La FITP sta puntando su diverse direttrici strategiche, tra cui la promozione tramite il canale SuperTennis, il progetto Sport in Classe che mira a coinvolgere un milione di studenti e l'abbattimento dei costi per le società sportive. Parallelamente, Sport e Salute promuove l'accessibilità attraverso voucher per le famiglie e il progetto Illumina per impianti pubblici gratuiti aperti 24 ore su 24.

Questo modello di autofinanziamento e reinvestimento assicura che il successo del torneo di vertice si traduca in benefici concreti per i praticanti di ogni livello, democratizzando l'accesso allo sport in tutta Italia





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