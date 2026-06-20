Il sud‑est dell'Inghilterra: tra sentieri costieri, giardini esotici e castelli medievali

Scopri il fascino del sud‑est britannico, dove il England Coast Path, i giardini Riverhill Himalayan e i castelli di Leeds e Canterbury offrono un viaggio unico tra storia, natura e cultura, ideale per chi cerca un'alternativa rilassata alla frenesia di Londra.

Il sud‑est della Gran Bretagna, territorio tanto amato dal nuovo sovrano Carlo III, si rivela un mosaico di natura incontaminata, storia millenaria e cultura vibrante, ideale per un viaggio che coniughi passato e presente.

La costa inglese è attraversata dal England Coast Path, la più lunga rotta pedestre costiera del mondo, un sentiero che si snoda tra le scogliere del Mare del Nord e le acque del Canale della Manica, regalando panorami spettacolari e un contatto diretto con paesaggi di rara bellezza. Le colline ondulate, i villaggi pittoreschi, i castelli imponenti e le spiagge sabbiose si alternano a campi coltivati che, sin dal tempo di Enrico VIII, hanno nutrito la regione, ammirata da figure storiche come Winston Churchill, Charles Dickens e la celebre scrittrice Jane Austen.

Oggi quella stessa terra si sta trasformando in una meta privilegiata per chi desidera fuggire dal ritmo frenetico della capitale. A meno di un'ora e trenta minuti di auto da Londra, professionisti, artisti, ristoratori e pensionati hanno trovato un rifugio dove la tranquillità non è sinonimo di noia, ma piuttosto di un'alternativa rilassata e ricca di esperienze.

Tra i luoghi più suggestivi spicca Riverhill Himalayan Gardens, un giardino botanico di cinque ettari creato nel 1840 da John Rogers, membro della Royal Society e amico di Charles Darwin. Il parco, gestito dalla stessa famiglia per generazioni, si divide in aree tematiche come il Rock Garden, il Little Everest e il Rose Walk, dove la flora esotica proveniente da tutti i continenti fiorisce in primavera‑estate, offrendo uno spettacolo di rododendri, azalee, peonie e rose.

Nell'entroterra del Kent, la storia si manifesta con magnifici esempi di architettura medievale. Il castello di Leeds, risalente al XII‑XVI secolo, sorge su un'isola artificiale circondata da un laghetto e da un parco di oltre 202 ettari, dove statue greco‑romane e giardini all'italiana si fondono in un quadro da cartolina. Un altro gioiello è il castello di Leeds, noto per i suoi sontuosi saloni in stile Tudor e per la vista panoramica che domina la campagna circostante.

L'intera zona è punteggiata da antiche strade di campagna, recinzioni di legno e pascoli dove pecore e cavalli vagano liberi, creando un'atmosfera di beatitudine rurale. Infine, la città di Canterbury incarna la ricchezza storica della regione. La sua imponente cattedrale gotica, patrimonio UNESCO, è il luogo dove nel 1170 avvenne il celebre assassinio dell'arcivescovo Thomas Becket, ordinato da Enrico II.

Le vetrate colorate, le colonne slanciate e le cappelle ornate della cattedrale attirano visitatori da tutto il mondo, mentre il centro storico, con le sue stradine acciottolate e le case a graticcio, offre un viaggio indimenticabile tra epoche diverse. Il viaggio nel sud‑est dell'Inghilterra, quindi, non è solo una scoperta di paesaggi costieri, giardini esotici e castelli medievali, ma anche un'immersione nella vita contemporanea di chi ha scelto di riscoprire un equilibrio tra natura, arte e tradizione, rendendo la regione una delle mete più affascinanti da esplorare nel 2026





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