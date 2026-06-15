Il Sudafrica avverte che gli attacchi xenofobi danneggiano l'immagine globale e colpiscono imprese e artisti

La ministra della Giustizia sudafricana Mmamoloko Kubayi denuncia l'ondata di violenza contro gli immigrati africani, invitando a respingere il vigilantismo e a lasciare al governo la gestione dell'immigrazione illegale. Gli attacchi, amplificati dalla retorica politica pre-elettorale, danneggiano le relazioni internazionali, causano il rimpatrio di cittadini da vari paesi e portano alla cancellazione di concerti di artisti sudafricani all'estero. L'OMS parla di tradimento, mentre il ministero degli Esteri smentisce, sostenendo che alcuni decessi siano dovuti alla criminalità organizzata.

L'ondata di attacchi contro i cittadini stranieri in Sudafrica sta danneggiando l'immagine globale del paese e alimentando una reazione contro imprese e artisti, ha avvertito il ministro della Giustizia Mmamoloko Kubayi .

Intervenendo in una conferenza stampa domenica, Kubayi ha invitato i sudafricani a rifiutare il vigilantismo e a lasciare che sia il governo a gestire l'immigrazione illegale attraverso i canali appropriati. Nelle ultime settimane il Sudafrica ha assistito a un'ondata di proteste e attacchi contro cittadini di altri paesi africani, alcuni dei quali si trovano nel paese legalmente, poiché i gruppi anti-immigrati li accusano di essere responsabili dell'elevata disoccupazione e della criminalità.

La maggior parte degli artisti sudafricani si esibisce nel continente, e molti di loro stanno vedendo i propri concerti cancellati a causa di questa retorica e delle conseguenti rappresaglie. Il governo sta inoltre offrendo sostegno alle aziende sudafricane all'estero che sono state colpite dalla reazione negativa.

Kubayi ha sottolineato che la xenofobia può danneggiare non solo l'immagine del Paese, ma anche la coesione sociale, notando che persino alcuni cittadini sudafricani sono stati presi di mira dai gruppi anti-immigrati a causa del loro aspetto o del loro modo di parlare. Il sentimento xenofobo è un problema ricorrente in Sudafrica ed è stato amplificato dai politici in cerca di sostegno in vista delle elezioni locali di novembre.

Diversi paesi, tra cui Ghana, Malawi e Mozambico, hanno rimpatriato i propri cittadini per motivi di sicurezza. Il Malawi lunedì ha dichiarato che avrebbe riportato a casa altre centinaia di cittadini in autobus dalla città di Durban. La direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito su X la violenza xenofoba un tradimento delle nazioni africane che hanno sostenuto il Sudafrica durante la lotta contro l'apartheid.

Il ministero degli Esteri sudafricano ha contestato questa versione, sostenendo che la morte di alcuni etiopi fosse dovuta alla criminalità organizzata, non alla violenza xenofoba, e che la morte dei mozambicani è oggetto di indagine. Il ministero ha espresso profondo rammarico per la perdita di vite umane, affermando che ogni vita persa è una tragedia.

La situazione evidenzia le tensioni sociali ed economiche profonde che affliggono il Sudafrica, dove la disoccupazione elevata e le disuguaglianze storiche alimentano il malcontento contro gli immigrati, spesso scaricando su di loro le colpe dei problemi nazionali. Gli attacchi hanno rafforzato la paura tra le comunità di immigrati e danneggiato le relazioni diplomatiche ed economiche con altri paesi africani, minacciando il ruolo del Sudafrica come potenza regionale.

La risposta del governo, che invita alla calma e al rispetto della legge, deve bilanciare il controllo dell'immigrazione illegale con la protezione di tutti i residenti, una sfida complessa in un contesto pre-elettorale dove la retorica populista guadagna terreno. Le cancellazioni di concerti di artisti sudafricani all'estero mostrano come la xenofobia interna stia generando un contraccolpo internazionale, colpendo anche i cittadini del Sudafrica stesso.

La comunità internazionale, inclusa l'OMS, ha espresso preoccupazione, ricordando al Sudafrica i suoi debiti verso il resto dell'Africa. Tuttavia, le smentite del ministero degli Esteri indicano una crescente spaccatura tra la percezione ufficiale e le denunce delle organizzazioni internazionali, complicando gli sforzi per una soluzione. La situazione rimane tesa, con il rischio di nuove violenze e di un ulteriore deterioramento dell'immagine del Sudafrica a livello globale.

La storia di Princesa Adjei, la parrucchiera la cui attività è stata distrutta in un attacco xenofobo a Durban il 18 maggio, simboleggia le devastazioni materiali e psicologiche che colpiscono gli immigrati e le loro attività economiche. Il suo salone, ridotto in macerie, rappresenta non solo una perdita economica ma anche un atto di violenza che mina il tessuto sociale multiculturale del paese.

La giustizia ministeriale invita a respingere il vigilantismo, ma la persistenza degli attacchi suggerisce che le autorità faticano a garantire sicurezza e a contrastare l'impunità. Le prossime elezioni locali potrebbero ulteriormente infiammare le tensioni se i politici continueranno a strumentalizzare la questione immigrazione per ottenere voti. Il Sudafrica deve affrontare una crisi doppia: quella immediata della violenza e quella strutturale della disoccupazione e della disuguaglianza.

Senza interventi concreti per creare posti di lavoro e includere gli immigrati regolari nella società, la spirale di risentimento potrebbe continuare, con danni crescenti per l'economia, la reputazione internazionale e la stabilità interna. La comunità internazionale dovrebbe anche riflettere sul proprio ruolo nel sostenere politiche di sviluppo che riducano le pressioni migratorie, mentre il governo sudafricano deve rafforzare lo stato di diritto e combattere la criminalità organizzata, che spesso si intreccia con i conflitti sociali.

In conclusione, la xenofobia in Sudafrica non è solo un problema di sicurezza ma un sintomo di profonde fratture che richiedono risposte politiche coraggiose e una leadership morale che sappia unire invece di dividere. Il richiamo del ministro Kubayi a una risposta governativa coordinata è un passo nella giusta direzione, ma serviranno azioni concrete per fermare la violenza, proteggere i vulnerabili e ripristinare la fiducia tra tutte le comunità





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