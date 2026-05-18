Il Tamigi, una volta considerato imbarazzante, diventa il primo fiume londinese ufficiale per il nuoto

Il fiume Tamigi, noto anche come il fiume London, che per decenni è stato definito imbarazzante e biologicamente morto, ha finalmente il suo primo tratto ufficiale designato per il nuoto. Un traguardo importante per la città dopo decenni di problemi ambientali e divieti.

Il fiume Tamigi , nonché noto come il fiume London , situato nel sudovest di Londra, che per decenni era stato definito imbarazzo nazionale e dichiarato biologicamente morto negli anni Cinquanta, ora ha il suo primo tratto ufficiale designato per il nuoto.

Si tratta proprio della parte sudovest del fiume. Una passeggiata lontana dal Big Ben, ma ancora è il Tamigi. I nuotatori locali, i 'Teddington Bluetits' e il gruppo 'Ham and Kingston Bathers' si tuffavano lì da anni e chiedevano che l'Environment Agency li prendesse sul serio. Alla fine, il 90 per cento dei partecipanti alla consultazione pubblica ha espresso il loro appoggio alla designazione.

Un record assoluto di consensi per una balneazione inglese dopo un secolo di divieto. Con un percorso ventennale di bonifiche e depurazione, accelerato dall'urgenza olimpica del 2024, sono state allestite tre aree attrezzate, gratuite, sorvegliate, con controlli rigorosi sulla qualità dell'acqua, per i nuotatori. Il modello sembra aver già funzionato a Zurigo dove si possono tuffare nel Limmat. A Amburgo, con piattaforme galleggianti sui canali che rendono sicuro nuotare in piena città.

A Copenaghen, ci sono vere piscine nella baia cittadina. A Monaco, l'Isar è stato trasformato in un corridoio ecologico balneabile dotato di spiagge e sentieri. E ora tocca a chi è rimasto indietro. I chilometri di acque interne ufficialmente balneabili sono 675 (nel 2024) ma è praticamente zero per quanto riguarda laghi alpini, torrenti montani o fluviali in mezzo alla campagna.

Solo progetti. Gli unici casi di acque interne con tratti ufficialmente monitorati e balneabili sono quasi tutti laghi (cittadini come i Lagegarda, lago Maggiore) o fluviali che si trovano in aree rurali e montane lontane dai centri urbani. E in Italia, se ne parla molto del Bacino milanese alimentato da acque sorgive e monitorato da ASL, ARPA e dal Centro Ricerche CAP che ne attestano la qualità.

Big Jump, una campagna europea per tuffarsi simbolicamente nel Po, Torino che ha sperimentato una 'Spiaggia dei Murazzi', Firenze che prova a fareRiver Urban Beach' e Milano può condividere le sue speranze, con petizioni da parte di gestori di SUP ai successi passati. In realtà, direi che una passeggiata sulla riva del fiume . Tradizionalmente, si può dire che si understands [ sic. ] l'acqua prima di decidere se tuffarsi dentro





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