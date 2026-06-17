Il tasso di mortalità nei centri di detenzione immigratoria USA più che raddoppiato sotto Trump

Un'analisi Reuters mostra un aumento significativo dei decessi nelle strutture ICE dal ritorno di Trump, con esperti che sollevano preoccupazioni su cure mediche e supervisione.

Secondo un'analisi di Reuters, il tasso di mortalità nei centri di detenzione per immigrati dell' ICE è più che raddoppiato sotto l'amministrazione Trump . Un uomo vietnamita con problemi cardiovascolari è collassato ed è morto nel 'Speedway Slammer', la prigione di massima sicurezza dell'Indiana riconvertita che è diventata un simbolo della repressione immigratoria dell'amministrazione Trump .

In un centro di detenzione della Pennsylvania, un uomo cinese che aveva precedentemente tentato il suicidio è stato trovato impiccato nella doccia. In una struttura di New York, un uomo honduregno con una frequenza cardiaca elevata e tremori dovuti all'astinenza da alcol è morto nella sua cella senza cure d'emergenza.

Questi uomini sono tra le 50 persone morte nella detenzione immigratoria statunitense da quando il presidente Donald Trump ha lanciato la sua campagna di deportazioni di massa nel gennaio 2025, mostrano i registri dell'Immigration and Customs Enforcement. Tra il 2009 e il 2024, le strutture immigratorie statunitensi hanno registrato una morte all'anno per ogni 3.848 detenuti, in base alla popolazione media giornaliera delle strutture, ha trovato un'analisi Reuters dei dati ICE.

Quel tasso è più che raddoppiato da quando Trump è tornato in carica, raggiungendo circa una morte per ogni 1.630 persone sulla base dei dati preliminari fino all'inizio di giugno. I dati analizzati da Reuters sono stati ottenuti dal Deportation Data Project attraverso una richiesta di accesso agli atti pubblici e elaborati dal Vera Institute of Justice, un'organizzazione no profit che sostiene tassi di incarcerazione inferiori.

Le cause dei decessi dei detenuti possono essere complesse e non necessariamente derivare da negligenza o abuso da parte degli amministratori dei centri di detenzione. Ma tre esperti di decessi in detenzione che hanno esaminato i registri ICE e le autopsie per Reuters hanno affermato che il tasso crescente e altri indicatori sollevano preoccupazioni sulla qualità della supervisione e delle cure mediche nei centri di detenzione che hanno visto le loro popolazioni gonfiarsi sotto Trump.

La popolazione è aumentata nell'ultimo anno del democratico Joe Biden, che ha intensificato l'applicazione delle leggi nonostante le critiche in periodo elettorale. L'ICE deteneva circa 40.000 immigrati quando Trump ha assunto l'incarico, rispetto a un minimo dell'era Biden di circa 14.000 nel febbraio 2021 durante la pandemia COVID-19. Sotto Trump, il numero è esploso a circa 70.000 al suo picco di gennaio, durante un grande blitz a Minneapolis, per poi tornare a circa 57.000 all'inizio di giugno.

Ventuno delle 50 morti sono state scoperte dopo che il detenuto era deceduto o non responsivo, mostrano i registri ICE. Questi casi, che includevano 10 suicidi, sono particolarmente preoccupanti, perché potrebbero riflettere una mancanza di supervisione della salute fisica e mentale e cure tempestive, ha detto Sanjay Basu, medico associato all'Università della California, San Francisco, che ha studiato i decessi nella detenzione ICE, uno dei tre esperti che hanno esaminato i dati e i registri per Reuters.

Infarti e problemi cardiovascolari hanno rappresentato 16 decessi, il che ha suggerito potenziali problemi con gli screening sanitari iniziali e la gestione delle malattie croniche, secondo gli esperti medici. Chanelle Diaz, assistente professore di medicina al Columbia University Irving Medical Center, ha affermato che i dati e i registri mostrano che l'agenzia sta scegliendo di imprigionare persone medicalmente vulnerabili, con conseguente 'un picco di morti prevenibili'.

'Il sistema non è progettato per la gestione delle cure croniche', ha detto Diaz, notando che almeno due detenuti deceduti avevano demenza e non rappresentavano un rischio per il pubblico. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna non ha fornito registri dettagliati dei decessi dell'era Trump esaminati da Reuters. L'agenzia ha dichiarato di essere impegnata a garantire un ambiente 'sicuro, sicuro e umano' nella detenzione.

'Vengono fornite cure mediche complete dal momento in cui gli individui arrivano e durante l'intero soggiorno', ha affermato in una dichiarazione a Reuters la portavoce del DHS Lauren Bis. Parte della difficoltà nel determinare i fattori che guidano il tasso di mortalità deriva dalla scarsità di dettagli nei rapporti sui decessi in detenzione dell'amministrazione Trump esaminati da Reuters e dai tre esperti. I rapporti dell'amministrazione contengono meno dettagli sulle circostanze che circondano ogni morte rispetto a quelli precedenti





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mortalità Detenzione Immigratoria ICE Trump Decrementi Cure Mediche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo USA-Iran sul petrolio: dubbi e rischi dopo l'annuncio di TrumpDonald Trump annuncia un memorandum d'intesa con l'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, sospendere le sanzioni petrolifere e sbloccare asset iraniani. L'euforia iniziale lascia il posto a interrogativi: l'Iran aggiunge una clausola sui pedaggi, i tempi di riapertura sono incerti e le infrastrutture sono danneggiate. I prezzi del petrolio crollano ma gli esperti avvertono: il ritorno ai livelli prebellici non sarà immediato.

Read more »

Trump a Macron, Usa non hanno bisogno di molto aiuto per riaprire HormuzGli Stati Uniti non hanno bisogno di 'molto aiuto' per riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto Donald Trump al presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA). (ANSA)

Read more »

Iran-Usa, la sorpresa dei consiglieri di Trump all'annuncio dell'accordo: il retroscena, news oggiVance: 'Trump potrebbe rendere pubblico accordo prima di venerdì'

Read more »

Zelensky, l''esca' per Putin e la proposta: incontro in Usa a casa di TrumpIl presidente ucraino, atteso a Evian dove si svolge il G7, in pressing sul leader russo

Read more »