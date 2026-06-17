Il tè verde giapponese conquista il mondo della cosmesi

Il tè verde giapponese è un ingrediente molto desiderato nel mondo della cosmesi grazie alle sue proprietà antiossidanti, illuminanti e riequilibranti. È ricco di antiossidanti, vitamine e caffeina e viene utilizzato per curare la pelle e prevenire l'invecchiamento cutaneo. Inoltre, il tè matcha è anche protagonista di un altro settore beauty in forte crescita: quello delle fragranze.

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