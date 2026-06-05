I giocatori della Fiorentina hanno espresso la loro gratitudine e rispetto per Vanoli e il suo staff per averli guidati alla salvezza in condizioni difficili.

Il tecnico della Fiorentina , Paolo Vanoli , è stato salutato dai giocatori della squadra con un messaggio di ringraziamento. I giocatori hanno espresso la loro gratitudine e rispetto per Vanoli e il suo staff per averli guidati alla salvezza in condizioni difficili.

La squadra era all'ultimo posto in classifica e non aveva ancora vinto una partita quando Vanoli e il suo staff sono arrivati. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza alla squadra, guidandola alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra nella storia della Serie A era mai riuscita a salvarsi. Il messaggio di ringraziamento è stato espresso da un gruppo di giocatori, tra cui Grosso, Kalulu e Caressa.

Hanno espresso la loro gratitudine e rispetto per Vanoli e il suo staff, augurando loro il meglio per il futuro. La squadra ora si concentra sull'obiettivo di raggiungere la salvezza e di migliorare le prestazioni in futuro. La stagione successiva sarà importante per la squadra, che si aspetta di essere più forte e di avere più successi. La Juventus è ora l'obiettivo principale della squadra, con l'obiettivo di raggiungere il doppio colpo Kolo Muani-Sorloth.

L'asta per Cambiaso è in corso e il Barcellona si è inserito nella trattativa. Tre club stranieri sono interessati all'acquisto di Openda. L'Italiano si trova al Besiktas, dove sfida la squadra locale. Il Sassuolo riparte da Aquilani, che sarà l'allenatore della squadra.

La Serie A 2026/2027 è stata pubblicata e il nuovo calendario completo con le 38 giornate è disponibile. La Juventus ha aperto la trattativa per l'acquisto di Sorloth, che è il primo nome per il dopo Vlahovic. L'accordo tra Italiano e il Besiktas è stato raggiunto e il tecnico volerà a Istanbul per le firme. Ochoa ha parlato del suo futuro e ha espresso il suo desiderio di continuare a giocare a calcio.

Brahim Diaz vuole restare al Real e non è interessato a trasferirsi al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio è stato pubblicato e ha trattato l'argomento del calciomercato. Il Torino e il Sassuolo si sono accordati per gli stessi allenatori, con Aquilani e Abate che saranno i tecnici delle due squadre. La risposta di Antonelli al Festival della Serie A è stata pubblicata e ha trattato l'argomento del Venezia e del Como.

La Reggiana ha pubblicato un comunicato in cui Fumagalli ha espresso il suo punto di vista sulla palla buttata fuori per fair play. La Leccese ha risposto alle richieste del Bari per i concerti e ha espresso il suo punto di vista sulla situazione. De Boer ha parlato della sua ambizione di conquistare la B con la Salernitana e si è espresso sulla sua visione per la squadra.

L'Italia ha pubblicato un comunicato in cui Soncin ha espresso il suo punto di vista sulla ripresa della squadra e sulla qualificazione diretta. L'Italia non ha sfondato contro la Serbia e la partita è finita 0-0 al 45°. La qualificazione diretta è più lontana di quanto si pensasse





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