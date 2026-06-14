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Il tecnico italiano: 'È normale un avvio difficile, ma dobbiamo crescere nelle prossime partite'

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Il tecnico italiano: 'È normale un avvio difficile, ma dobbiamo crescere nelle prossime partite'
CalcioSquadreDebutto
📆6/14/2026 1:10 AM
📰CorSport
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Il tecnico italiano ha parlato dell'avvio difficile della squadra, ma è ottimista per le prossime partite. Ha anche lodato la squadra del Marocco, che è stata una sfida equilibrata.

Un avvio da dimenticare, poi la fiammata di un campione come Vinicius che ha rimesso le cose a posto. Adesso che lo scoglio più grande è superato si può solo migliorare.

È normale, dice il tecnico italiano, è stata una sfida equilibrata perché il Marocco è una squadra molto competitiva da parecchio tempo. La metafora del leone e del gatto fatta da Ancelotti alla vigilia si è rivelata profetica. Loro sono un'ottima squadra, hanno fatto un mondiale fantastico, arrivando nelle prime quattro nel 2022 e hanno mantenuto la stessa struttura, una squadra molto difficile da affrontare. Perché quell'avvio di gara?

È normale, un po' di ansia, un po' preoccupazione e pressione. Il debutto è spesso così, è abbastanza normale, l'importante non è partire col piede giusto, abbiamo tempo per rimediare. Dobbiamo crescere sì, ma credo che andremo a crescere nelle prossime partite. Il debutto è sempre un po' imprevedibile.

Il tecnico italiano ha anche parlato del campione Vinicius, che ha rimesso le cose a posto dopo un inizio difficile. È stato un avvio da dimenticare, ma adesso che lo scoglio più grande è superato si può solo migliorare. Il Marocco è una squadra molto competitiva da parecchio tempo, e il tecnico italiano lo riconosce. La sfida è stata equilibrata, e il tecnico italiano è soddisfatto del modo in cui la squadra ha giocato.

La metafora del leone e del gatto fatta da Ancelotti alla vigilia si è rivelata profetica, e il tecnico italiano lo riconosce. Il Marocco è una squadra molto difficile da affrontare, e il tecnico italiano lo riconosce. Il debutto è sempre un po' imprevedibile, ma il tecnico italiano è ottimista per le prossime partite

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Calcio Squadre Debutto Tecnico Italiano Marocco

 

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