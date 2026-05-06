Il Terremoto del Friuli 1976: Memoria di una Tragedia e Solidarietà Sportiva

Un racconto approfondito del devastante terremoto che colpì il Friuli nel 1976, analizzando l'impatto sociale e l'eccezionale mobilitazione del mondo dello sport per la ricostruzione della regione.

L'apocalisse si manifestò improvvisamente con un boato terrificante che squarciò il silenzio della sera del 6 maggio 1976. In pochi istanti, la terra del Friuli si spalancò in modo violento, le case si sbriciolarono come castelli di sabbia e il cielo venne invaso da una densa coltre di polvere che assumeva i colori sinistri del fuoco.

Erano passati appena pochi minuti dalle nove di sera di quel giovedì fatidico, quando un terremoto devastante, registrato a 6,5 gradi della scala Richter, colpì l'intera regione. La scossa principale durò cinquantacinque secondi, un tempo che per chi lo visse sembrò un'eternità di terrore puro. Questo evento tragico, che si propagò di crepa in crepa, causò la morte di 989 persone e lasciò migliaia di feriti e sfollati, privando intere famiglie di ogni loro possedimento.

L'infrastruttura idrica regionale crollò istantaneamente, lasciando più di 150mila cittadini senza acqua potabile. L'epicentro fu inizialmente localizzato presso il monte San Simeone e successivamente a Lusevera, proprio nelle terre di confine tra l'Italia e la Jugoslavia dell'epoca. Interi borghi furono cancellati dalla mappa o ridotti a cumuli di macerie: San Daniele del Friuli, Forgaria, Vito d'Asio, Maiano, Venzone, Artegna, Ragogna, Pinzano, Pradielis, Rivoli Osoppo e Buia furono tra i centri più colpiti, insieme alla Val d'Arzillo.

A Gemona del Friuli, il bilancio fu atroce, con oltre quattrocento vittime. L'intensità del sisma fu tale da essere avvertita in tutto il Veneto, in Emilia Romagna, in Trentino e nelle Marche, lungo la costa tra Senigallia e Pesaro, raggiungendo persino parti della Lombardia, Genova e Torino, coprendo così quasi tutto il Nord Italia. Prima che iniziasse la fase della ricostruzione, caratterizzata da una solerte e dignitosa organizzazione, l'Italia visse un periodo di angoscia collettiva.

Per giorni e settimane, l'intera nazione guardò al Friuli con il timore costante che l'orrore potesse ripetersi. In questo scenario di dolore, il mondo dello sport italiano si mobilitò con un senso di solidarietà esemplare. Domenica 9 maggio, a soli tre giorni dal disastro, in tutte le competizioni sportive del Paese venne osservato un minuto di raccoglimento.

L'Udinese, all'epoca militante in Serie C, decise di rinviare l'incontro previsto contro il Monza; il club brianzolo, in segno di fratellanza, organizzò un'amichevole in casa devolvendo l'intero incasso ai friulani. La Lega Calcio stanziò l'importante somma di 40 milioni di lire, mentre Sergio Campana, fondatore e presidente dell'Aia, promosse una vasta sottoscrizione tra i calciatori di Serie A e B. Anche le squadre di Verona e Torino, in occasione della penultima giornata del campionato 1975-76, decisero di donare una parte degli incassi.

Un gesto di particolare generosità venne compiuto da Adriano Fedele, terzino dell'Inter e originario di Udine, che mise a disposizione la propria casa a Colloredo di Montalbano, rimasta miracolosamente illesa, per accogliere i terremotati. Il sostegno arrivò inoltre da ogni angolo del globo: emigrati friulani dall'Australia all'Argentina organizzarono collette per aiutare i parenti e gli amici rimasti in patria. La normalità, tuttavia, tardò a tornare.

Per tutta l'estate del 1976, la terra continuò a tremare con scosse ricorrenti che alimentavano la paura. L'11 settembre e il 15 settembre dello stesso anno si verificarono ulteriori sismi, alcuni dei quali ancora più forti dei precedenti. In quei giorni si stava svolgendo il Giro del Friuli e l'atmosfera tra i corridori era carica di tensione; persino grandi campioni come Francesco Moser e Gianbattista Baronchelli provarono un profondo senso di inquietudine.

L'anno successivo, nel 1977, il Giro d'Italia rese omaggio alla regione con una tappa che attraversò Gemona, simbolo della sofferenza e della rinascita. Nel frattempo, migliaia di volontari operavano instancabilmente tra baracche e tende per assistere i rifugiati. L'Udinese, dopo aver chiuso il campionato di Serie C al quinto posto, visse una vera e propria rifondazione societaria basata sull'azionariato popolare.

Sotto la presidenza dell'industriale Teofilo Sanson e la dirigenza di Franco Dal Cin, l'uomo che anni dopo avrebbe portato Zico a Udine, il club ripartì con rinnovato vigore. Un contributo straordinario arrivò infine dai piloti di Formula 1. Il 2 giugno 1976, al circuito di Varano de Melegari, si tenne una corsa speciale con Alfasud a cui parteciparono leggende come Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Clay Regazzoni e Jody Scheckter, insieme a campioni delle moto come Giacomo Agostini.

I proventi e gli ingaggi rifiutati dai piloti furono destinati alla popolazione friulana. Su proposta di Fittipaldi, venne costruita una scuola materna in memoria di Graham Hill, pilota inglese scomparso nel 1975. Ancora oggi, a distanza di cinquant'anni, la scuola Graham Hill a Vedronza, nel comune di Lusevera, testimonia quel legame indissolubile tra l'umanità e lo sport in tempo di tragedia





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