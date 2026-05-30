Il terremoto del Friuli raccontato attraverso gli occhi di Leo

Un romanzo per ragazzi ispirato a una storia vera, che racconta la distruzione e la rinascita dopo il sisma del 1976 attraverso le vicende di un bambino che diventa volontario della Protezione civile.

Il 6 maggio 1976, un terremoto di magnitudo 6.4 sconvolse il Friuli, cancellando interi paesi e spezzando migliaia di vite. In meno di un minuto, Gemona, Venzone, Majano e molti altri centri storici furono ridotti a cumuli di macerie.

Tra le vittime, anche la mamma di Leo, un bambino di 12 anni che quella sera perse non solo la casa, ma anche la figura più importante della sua vita. Il trauma di quel momento segna per sempre la sua esistenza, ma il racconto di Greta Sclaunich, nel libro 'Leo' (edito da Rizzoli), non si ferma alla distruzione: è un viaggio nella resilienza, nel coraggio di ricostruire e nel bisogno di restituire l'aiuto ricevuto.

A 50 anni di distanza, la memoria di quei giorni resta viva, e il libro diventa uno strumento per tramandare alle nuove generazioni la forza della solidarietà. La storia di Leo è ispirata a fatti reali. Dopo il terremoto, l'Italia intera si mobilitò: volontari da ogni regione arrivarono per scavare tra le macerie, portare cibo, conforto. Leo, troppo piccolo per partecipare attivamente, si sentì inutile e impotente.

Questo senso di frustrazione lo accompagna per anni, finché, una volta adulto, decide di entrare nella Protezione civile. Il volontariato diventa la sua strada per riscatto: aiutando gli altri, rielabora il proprio dolore e restituisce il sostegno che lui stesso aveva ricevuto da bambino. Il libro non si limita a narrare la sua vicenda personale, ma intreccia la storia collettiva della ricostruzione del Friuli, raccontando come le comunità seppero rialzarsi grazie alla cooperazione e all'impegno.

La solidarietà, insegna Sclaunich, è l'unico vero antidoto alla disperazione. A distanza di mezzo secolo, la lezione più importante del terremoto del Friuli è racchiusa in una foto in bianco e nero che l'autrice ha scelto come simbolo: su un muro davanti alle macerie campeggia la scritta 'Il Friuli rinasce'. Quella frase non era solo uno slogan, ma un impegno collettivo.

Oggi, gran parte dei paesi sono stati ricostruiti, le chiese sono state restaurate e la vita è tornata alla normalità. Ma le ferite interiori, come dimostra la storia di Leo, richiedono un tempo più lungo per guarire. Il libro si inserisce nella tradizione della letteratura per ragazzi che affronta temi difficili come la perdita e il trauma, offrendo una prospettiva di speranza e di rinascita.

Attraverso gli occhi di un bambino, il lettore riscopre il valore della comunità e dell'impegno civile, elementi fondamentali per superare qualsiasi catastrofe. Il romanzo di Greta Sclaunich non è solo un omaggio alle vittime del terremoto del Friuli, ma anche un invito all'azione. In un'epoca in cui le emergenze naturali sono sempre più frequenti, la memoria di quel 1976 ci ricorda che la risposta più efficace è la solidarietà organizzata.

Leo, da vittima a volontario, incarna il percorso che molti sopravvissuti hanno compiuto: trasformare il dolore in aiuto per gli altri. Il libro, scritto con un linguaggio semplice ma toccante, è adatto a ragazzi e adulti, e rappresenta un'importante testimonianza storica e umana. La sua forza sta nel mostrare che, anche dopo la peggiore delle distruzioni, è possibile ricostruire non solo le case, ma anche i sogni





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