Il Teseo Screpolato di Mitoraj resta sull'Etna: un simbolo di rinascita

La mostra 'Mitoraj: Lo sguardo – Humanitas Physis' si conclude con la conferma della permanenza del Teseo Screpolato sull'Etna, celebrando il legame tra arte, natura e comunità. L'opera diventa un simbolo di rinascita, con progetti di valorizzazione in corso.

Il Teseo Screpolato di Mitoraj destinato a restare sull' Etna : il finissage della mostra ' Mitoraj : Lo sguardo – Humanitas Physis ' si conclude con la conferma della permanenza dell'opera simbolo del territorio. L'evento, che ha celebrato le 29 sculture monumentali dello scultore polacco, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, collezionisti e figure chiave del mondo dell'arte, sottolineando l'importanza dell'opera nel contesto paesaggistico ed emotivo.

La mostra, iniziata il 26 marzo 2024, in occasione degli 80 anni di Igor Mitoraj e del decennale della sua scomparsa, ha saputo creare un connubio unico tra l'arte e la natura, trasformando il Teseo Screpolato in un vero e proprio simbolo di rinascita per la comunità. L'annuncio della permanenza del Teseo Screpolato sull'Etna è stato accolto con entusiasmo, evidenziando la volontà di preservare questo legame indissolubile tra l'opera d'arte e il territorio. Il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, ha espresso con fermezza la necessità di mantenere la scultura nel sito, definendola un elemento imprescindibile del paesaggio locale. L'Atelier Mitoraj, in collaborazione con il Comune, sta inoltre lavorando a un progetto per valorizzare ulteriormente l'opera, garantendone la fruizione anche in futuro. L'atmosfera del finissage è stata arricchita da eventi speciali, come lo spettacolo della Compagnia Magma, che ha omaggiato Mitoraj con musica medievale e giochi di fuoco, creando un'esperienza immersiva e suggestiva per i visitatori. Luca Pizzi, direttore dell'Atelier Mitoraj, ha sottolineato l'emozione provata nell'installare la scultura in un luogo così significativo, evidenziando come il Teseo Screpolato si sia fuso con l'ambiente circostante, diventando parte integrante del paesaggio vulcanico. La decisione di prorogare la presenza del Teseo per un altro anno testimonia la forte volontà di trovare una soluzione definitiva che ne assicuri la permanenza a lungo termine. Il progetto di valorizzazione in fase di studio con il Comune promette di esaltare ulteriormente il valore artistico e simbolico dell'opera, offrendo nuove prospettive di fruizione e conoscenza. La mostra 'Mitoraj: Lo sguardo – Humanitas Physis' ha dimostrato come l'arte possa dialogare con la natura e con la storia di un luogo, trasformando un'opera scultorea in un simbolo di identità e di appartenenza. La Galleria d'Arte Contini, partner nell'organizzazione del finissage, ha contribuito a celebrare la memoria di Mitoraj, con aneddoti che hanno svelato il lato più umano e sensibile dell'artista. Frank Boehm, direttore della Fondazione Museo Mitoraj a Pietrasanta, ha inoltre annunciato l'imminente apertura del museo, prevista entro l'anno, un ulteriore omaggio all'eredità artistica di Mitoraj. La serata conclusiva al Parco Archeologico Neapolis di Siracusa ha suggellato il successo della mostra, confermando l'importanza di questa esposizione nel panorama culturale italiano e internazionale. L'accordo tra l'Atelier Mitoraj e l'amministrazione comunale rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa, volto a preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. La mostra ha offerto una straordinaria occasione per ammirare le opere di Mitoraj in un contesto unico, in cui l'arte si è fusa con la bellezza della natura, creando un'esperienza indimenticabile per i visitatori





