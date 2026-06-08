Il tesoro dello Stato: 8 miliardi di euro da eredità vacanti

Il caso di un uomo morto senza eredi che ha lasciato un patrimonio di 8 miliardi di euro allo Stato. Un fenomeno diffuso in Italia che potrebbe aumentare a 88,1 miliardi nel 2040.

Muore da solo e senza eredi, il suo patrimonio passa allo Stato: un 'tesoro' da 8 miliardi di euro. Questo è un fenomeno diffuso in Italia, con somme di denaro considerevoli che finiscono nelle casse nazionali.

La storia inizia dalla morte di un uomo avvenuta a Reggio Emilia nel marzo del 2009. L'uomo non aveva figli né parenti, quindi il giudice tutelare del tribunale di Modena ha deciso che il suo patrimonio passasse definitivamente nelle mani dello Stato. Un caso che fotografa una situazione sempre più diffusa in Italia. Quello delle eredità vacanti è un fenomeno che in Italia è alquanto diffuso, con somme di denaro considerevoli che finiscono nelle casse dello Stato.

Secondo quanto calcolato dall'Evaluation Lab della Fondazione Giordano Dell'Amore per Fondazione Cariplo, i patrimoni 'senza eredi' oggi sono circa pari a 8 miliardi, ma si stima che potranno arrivare a circa 20,8 miliardi nel 2030 e addirittura a 88,1 miliardi nel 2040. Centrale in questo caso è stata la cessazione della dichiarazione di giacenza dell'eredità, quindi della tutela quando non ancora accettata.

Come sottolineato dalla giudice del Tribunale di Modena, Daniela Di Girolamo, la cessazione è avvenuta 'per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di tutti i chiamati'. Ma cosa è successo? Non trovando eredi, il patrimonio è stato in primo momento gestito dallo Stato. È una situazione temporanea fino a quando non viene trovato il destinatario finale, che però non è stato rintracciato.

'La scarsa propensione degli italiani a fare testamento'. La fondazione Cariplo ha studiato che gli italiani sono sempre meno propensi a fare testamento, circa il 12%. Questo ovviamente, insieme all'aumento dell'età media, rafforza il fenomeno delle eredità vacanti. Come riportato dalla fondazione, 'Ammettendo che tutte queste persone decidessero di devolvere interamente il proprio patrimonio a istituzioni di beneficenza si tratterebbe di un ammontare davvero considerevole.

Da questa stima rimane esclusa la componente di quelle famiglie con eredi che potrebbero decidere comunque di devolvere una quota per il bene delle comunità'. Il rapporto analizza diversi scenari. Nello Scenario 4, considerato il più realistico, chi fa testamento devolve il 50% della quota disponibile se non ha eredi, mentre la quota scende al 5% per chi, invece, ha eredi





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