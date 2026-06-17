Il Tesoro USA lascia scadere la deroga sulle sanzioni al petrolio russo

Il Tesoro degli Stati Uniti non ha pubblicato una proroga della deroga alle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare, scaduta a mezzanotte. Il presidente Trump non si è impegnato sulla reintroduzione delle misure, mentre l'accordo con l'Iran potrebbe alterare gli equilibri energetici globali.

Il Tesoro degli Stati Uniti non ha pubblicato mercoledì una proroga della deroga alle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare, scaduta a mezzanotte. Il presidente Donald Trump e i funzionari dell'amministrazione non hanno specificato se ciò comporti la reintroduzione delle misure.

Durante la guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump aveva concesso una deroga alle sanzioni statunitensi sul petrolio russo per aiutare le economie vulnerabili ad affrontare la crisi energetica. La situazione potrebbe cambiare dopo che Washington e Teheran hanno raggiunto un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, che consentirebbe al petrolio proveniente dal Medio Oriente di raggiungere i mercati globali. Trump, intervistato durante il vertice del G7 in Francia, è stato evasivo riguardo a un'eventuale reintroduzione delle sanzioni.

Stiamo valutando la questione. Stiamo osservando fino a che punto scenderà il prezzo del petrolio, che sta davvero crollando, ha dichiarato ai giornalisti. Martedì, il presidente aveva suggerito che gli Stati Uniti potrebbero consentire la reintroduzione delle sanzioni ponendo fine alla deroga. Presto saremo in grado di farlo, perché il petrolio ora sta affluendo dal Medio Oriente, aveva affermato.

L'anno scorso l'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alle major petrolifere russe Rosneft e Lukoil per esercitare pressioni sulla Russia affinché ponesse fine alla guerra in Ucraina, privando Mosca dei proventi del petrolio. La Russia è uno dei principali esportatori mondiali di petrolio, insieme agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno lasciato scadere la deroga, per poi prorogarla pochi giorni dopo.

Il Dipartimento del Tesoro e l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Intanto, un alto funzionario americano ha dichiarato martedì che Teheran potrà vendere immediatamente petrolio dopo la cerimonia di firma dell'accordo prevista per questa settimana.

Tuttavia, potrebbe essere necessario del tempo per riportare i flussi di petrolio e gas ai livelli normali. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, ha affermato che la guerra in Iran ha causato la più grande interruzione dei mercati energetici globali della storia.

L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, coinvolto nei negoziati con gli Stati Uniti per le precedenti proroghe, ha dichiarato il 4 giugno che i funzionari americani comprendevano il ruolo delle deroghe nella stabilizzazione dei mercati. Il Cremlino ha annunciato domenica che gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno guidato i negoziati mediati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, visiteranno presto la Russia.

La mancata proroga della deroga arriva in un momento in cui il prezzo del petrolio è in calo, sceso di circa il 20% negli ultimi mesi. Gli analisti ritengono che l'amministrazione Trump stia valutando l'impatto sulle economie emergenti e sulla stabilità dei mercati globali.

Alcuni esperti ipotizzano che la decisione possa essere legata ai progressi nei colloqui di pace tra Ucraina e Russia, con gli Stati Uniti che cercano di mantenere la pressione su Mosca mentre si avvicina un possibile accordo. La situazione rimane fluida, e non è chiaro se il Tesoro pubblicherà una proroga nei prossimi giorni, come già accaduto in passato.

Nel frattempo, le petroliere della flotta ombra russa continuano a operare nel Mediterraneo, come documentato dalla recente attività della Gendarmeria Marittima francese nel Golfo di Fos-sur-Mer. L'evoluzione della politica sanzionatoria americana avrà implicazioni significative per i mercati energetici e per le relazioni internazionali, soprattutto in un contesto di crescente instabilità geopolitica.

La comunità internazionale osserva con attenzione le prossime mosse di Washington, mentre Trump cerca di bilanciare la pressione sulla Russia con la necessità di mantenere sotto controllo i prezzi energetici globali





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