Il testamento di Giorgio Armani: il futuro del suo impero stilista

Il testamento di Giorgio Armani è stato aperto e darà il via al processo di successione dell'impero stilista. La Fondazione Armani potrebbe assumere un ruolo chiave nel futuro del Gruppo.

Dopo la morte di Giorgio Armani , avvenuta lo scorso 4 settembre, il suo testamento è stato finalmente aperto questa settimana. Il processo si è svolto nella giornata di martedì 9 settembre con la notaio Elena Terrenghi che ha letto i contenuti dei due documenti che regoleranno il destino dell'impero stilista stimato in 11-13 miliardi di euro.\Armani non aveva eredi diretti - né figli né coniugi - e quindi aveva libertà di disporre del suo patrimonio come meglio riteneva.

Tuttavia, è noto che avesse già predisposto uno statuto blindatissimo per il gruppo Armani, articolato in sei categorie di azioni con diversi livelli di diritto di voto ma uguali diritti economici.\Un particolare ruolo spetta alla Fondazione Armani - probabile destinataria delle azioni A e F che controllano oltre il 53% dei voti in assemblea e quindi la maggioranza dei membri del cda - , che avrà un peso cruciale nel nuovo assetto societario immaginato dallo stilista. Gli eredi e i collaboratori fidati potrebbero ricevere le categorie B-E, che detengono la maggioranza del capitale ma non il potere decisionale





