Il testamento spirituale di Camillo Ruini: tra fedeltà, dubbio e richiesta di perdono

Il cardinale Ruini ripercorre il rapporto con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ammettendo un disagio durante il pontificato attuale e chiedendo scusa per i propri eccessi, in un documento che vuole essere riflessione e invito all'unità della Chiesa.

Camillo Ruini , il più autorevole arcivescovo della Chiesa italiana, ha lasciato un testamento spirituale che rivela il suo rapporto complesso con tre pontefici di diverso secolo.

Nel documento, scritto nel giugno 2016 ma reso pubblico in occasione della seconda celebrazione esequiale nella Cattedrale di Reggio Emilia, il cardinale ricorda con grande affetto il periodo trascorso accanto a Giovanni Paolo II, con il quale condivise quasi vent'anni di governo pastorale della Diocesi di Roma. Ruini descrive quel legame come una fonte di ispirazione che ha modellato la sua visione della Chiesa nazionale, evidenziando la continuità tra la spiritualità del papa polacco e la sua stessa missione episcopale.

Il ricordo di Benedetto XVI viene invece inquadrato come un momento di confronto intellettuale: il cardinale riconosce l'importanza del contributo del pontefice tedesco alla dottrina, ma al tempo stesso esprime una certa distanza rispetto a certe scelte dottrinali, sostenendo che la Chiesa doveva restare fedele alle fondamenta del Concilio Vaticano II. L'elemento più delicato del testamento riguarda l'analisi del rapporto con Papa Francesco.

Ruini afferma di aver accolto la sua elezione con entusiasmo e di aver offerto sostegno fin dai primi giorni, ma ammette di aver vissuto un disagio a causa di alcune decisioni dell'attuale pontefice, che a suo avviso rischiavano di riaprire le divisioni interne generate dal Concilio. L'autore del documento scrive: devo confessare di trovarmi in una situazione di disagio, non certo per motivi personali ma perché, dopo il Concilio, a stento si riescono a concili… Questo passaggio, pur lasciando incompleto il pensiero, indica una tensione interiore che il cardinale ha cercato di superare con la preghiera, chiedendo a Dio di ricordargli che la Chiesa appartiene a Lui e non agli uomini.

Il testamento non si limita a una riflessione teorica, ma contiene anche una valutazione personale del proprio operato. Ruini sottolinea di aver guidato il Vicariato di Roma e la Conferenza Episcopale Italiana con dedizione, senza perseguire interessi personali, e di aver affrontato ostacoli e resistenze per realizzare obiettivi che riteneva fondamentali per la fede dei cattolici.

Nella parte più intensa, il cardinale confessa di aver agito a volte con durezza, anche se mascherata da gentilezza, e chiede perdono alle persone che ha ferito durante la sua lunga carriera. Questa autocritica è accompagnata da un mea culpa che culmina con un'esplorazione della speranza per una nuova fase di ricomposizione della Chiesa, espressa nella sua esperienza con il recente papa Leone XIV, la cui elezione ha visto il cardinale guardare con favore a un possibile rinnovamento.

Dopo la cerimonia di Reggio Emilia, Ruini sarà sepolto nella tomba di famiglia a Dinazzano, mentre il 24 giugno una messa in suffragio sarà celebrata nella basilica di San Giovanni in Laterano sotto la presidenza del cardinale vicario Baldo Reina. Il messaggio finale di Ruini, pur segnato dalla consapevolezza delle proprie imperfezioni, resta un appello di unità, fede e riconciliazione, volto a guidare la Chiesa italiana verso una speranza condivisa





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