Il titolo del sequel di Un Film Minecraft è stato rivelato

Il sequel di Un Film Minecraft ha un titolo: A Minecraft Movie Squared. I canali social del film hanno reso noto il titolo del nuovo film attraverso un video realizzato sul set del nuovo film in cui si vedono Jack Black, Jason Momoa, Kirsten Dunst e Matt Berry. L'uscita è fissata per il 23 luglio 2027.

Il sequel di Un Film Minecraft ha un titolo: A Minecraft Movie Squared. I canali social del film hanno reso noto il titolo del nuovo film attraverso un video realizzato sul set del nuovo film in cui si vedono Jack Black, Jason Momoa, Kirsten Dunst e Matt Berry.

L'uscita è fissata per il 23 luglio 2027. Il titolo del sequel è stato scelto per riflettere la forma cubica dell'Overworld in cui è ambientata la vicenda. La notizia ci arriva dai profili social del film. Sul post condiviso su Instagram da aminecastmovie possiamo inoltre leggere: "Pronti per una nuova avventura?

Il mondo di #Minecraft si espande ancora una volta con A Minecraft Movie Squared, e non ci fermeremo qui! L'annuncio del titolo del capitolo 2 di quella che probabilmente sarà una saga molto fortunata è stato dato dalla Warner Bros. e dalla Legendary Pictures insieme al lancio di un concorso: una gara in cui chi vorrà potrà creare qualcosa di nuovo nell'universo del videogame che potrà figurare nel film o nei suoi titoli di coda.

Il vincitore potrà partecipare a una proiezione privata del sequel diinsieme a i propri amici. Le istruzioni su come partecipare sono sul sito ufficiale di Minecraft. In ogni modo, ecco il post:è uno degli avatar più conosciuti del videogioco e indossa una maglietta a maniche corte verde, pantaloni marroni e stivali grigi. Ha i capelli arancioni e lunghi raccolti in una coda.

L'attrice, oltre che nel post sul primo ciak di. I due attori magnificano il nuovo film e ne svelano - o meglio ne lanciano - il titolo. Nel video c'è anche un po' di dietro le quinte diHerobrine non è mai esistito davvero in Minecraft. Secondo la leggenda, è un mob apparentemente ostile capace di creare strutture come piramidi e di generare torce di pietrarossa, tunnel 2x2 e dungeon con trappole elaborate.

Herobrine non si palesa mai direttamente dinanzi ai giocatori, preferendo rimanere ai margini della mappa, dietro le montagne e/o nascosto dalla nebbia". Ecco il video del Minecraft Live Event





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