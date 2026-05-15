Il toasted blush: un nuovo modo di indossare il blush

Il toasted blush è un nuovo modo di indossare il blush, che ha rivoluzionato il beauty look. Oggi le tendenze ci regalano mille ispirazioni e sarebbe un peccato non approfittarne. Ecco come indossarlo e alcuni prodotti da utilizzare.

Il toasted blush segna il passaggio a un make-up diffuso, caldo e decisamente glam. Ecco come indossarlo, ormai quel prodotto irrinunciabile che ha rivoluzionato il beauty look (anche perché nelle nuove formulazioni è perfetto pure sulle labbra).

Che sia usato per un trucco monocromatico o come tocco finale per dare quell’accento di colore che tanto ci piace, poco importa: oggi le tendenze ci regalano mille ispirazioni e sarebbe un peccato non approfittarne. Il toasted blush, che richiamava le atmosfere estive lasciando sulla pelle il classico colore dopo una giornata al sole, oggi si propone come una evoluzione di quanto già visto.

Si chiama e non è soltanto una tecnica, né un semplice colore: è piuttosto un’immagine, una suggestione tattile che richiama il calore di una fetta di pane dorata (sì, letteralmente!! ) e che rispetto agli ultimi trend, però, ci trasmette qualcosa di decisamente più avvolgente. A partire dalla palette di riferimento: il toasted blush abbandona le sfumature rosate e vivaci per abbracciare una gamma più ampia di colori, dai caldi ai dorati, passando per quelli più marroni.

La formula o il finish – liquido, cremoso, polveroso – è l’effetto finale quello che conta. Tradotto: si può usare qualsiasi tipo di blush anche se il nostro consiglio è di puntare sempre su referenze facili da sfumare e da picchiettare con le dita e anche modulabili.

L’effetto desiderato è quello di un incarnato attraversato da un colore caldo uniforme che non si limita alle guance ma coinvolge anche il naso e, per chi ama un total look, anche le palpebre. Pronte a provare questo nuovo modo di indossare il blush? Ecco alcuni look che potrebbero ispirarvi e alcuni prodotti da utilizzare che abbiamo selezionato per voi. Toasted blush con finish luminos





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