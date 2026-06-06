Il torneo speciale per il tennis italiano si conferma per il secondo anno consecutivo

Il Roland Garros sarà trasmesso in esclusiva italiana da Eurosport e Warner Bros. Discovery. Adriano Panatta premierà il vincitore del torneo speciale.

Si conferma un torneo speciale per il tennis italiano che per il secondo anno consecutivo potrà vantare un giocatore in. Domenica 7 giugno lo Chatrier si tingerà poi ulteriormente d'azzurro perché a premiare il vincitore sarà Adriano Panatta il quale esattamente cinquant'anni fa conquistava il titolo il primo Slam per l'Italia nell'Era Open.

Un match così importante in cui potrebbe essere riscritta la storia del nostro sport non poteva che essere il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport. A commentare la partita saranno Jacopo Lo Monaco Barbara Rossi e la new entry Andreas Seppi nuovo talent di Eurosport Italia proprio dallo Slam parigino. Grande esclusiva italiana di Warner Bros.

Discovery il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport su HBO Max e su discovery+ distribuiti da Dazn TimVision e Prime Video. Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport-STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie eventi offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport





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