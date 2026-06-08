Il tramonto sul Circo Massimo durante Cesare Cremonini

Una notte di emozioni al Circo Massimo durante un concerto di Cesare Cremonini. Duetti con Luca Carboni e successi dei Lunapop tra le sorprese dell'evento

Il tramonto sul Circo Massimo si è rivelato ancora più romantico rispetto al solito, grazie all'evento unico che si è tenuto sabato notte nella storica location centrale di Roma.

Un appuntamento organizzato da Cesare Cremonini, che ha narrato un concerto oggetto di attesa e curiosità tra gli utenti del web. Il pubblico del Circo Massimo ha potuto seguire, in tempo reale, il tramonto notturno di Roma e dell'Alaska. Nel cuore dell'evento, Cesare Cremonini ha letteralmente orchestrato uno spettacolo unico sul palco, esibendosi in piedi tra il pubblico e transando con un pianoforte e uno strumento a fiato.

Questo è stato possibile grazie alla scenografia che ha stato allestita per l'evento, che ha reso ancora più emozionanti e coinvolgenti la serata. Anche Luca Carboni, collaboratore con Cremonini, si è esibito sul palco per duettare sulle note d





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