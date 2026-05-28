Il trattamento di fine rapporto dei lavoratori non è più intoccabile: due sentenze della Corte d'appello di Napoli

Due sentenze della Corte d'appello di Napoli hanno stabilito dei confini precisi per l'accordo aziendale che riduce la base di calcolo del Tfr dei lavoratori. L'accordo può incidere sulle quote future, non su quelle già maturate e deve essere frutto di contrattazione collettiva.

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Il trattamento di fine rapporto dei lavoratori, il Tfr, non è più intoccabile. Il 'tesoretto' che i dipendenti maturano di mese in mese secondo la legge può essere anche ridotto. Ma dipende dai casi. Nei casi di licenziamenti collettivi, due sentenze della Corte d'appello di Napoli hanno stabilito dei confini precisi, all'interno di una disputa tra lavoratori e azienda dopo la decisione di avviare migliaia di licenziamenti collettivi.

Il caso nasce dalla crisi di una società leader del settore di riferimento che nel 2016 avvia una procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori: circa 1.600 nella sede di Roma e 845 in quella di Napoli. La vertenza ebbe due esiti diversi. A Roma l'accordo non fu raggiunto e partirono i licenziamenti.

A Napoli, invece, dopo un confronto in sede ministeriale, azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti sindacali dei lavoratori sottoscrissero un'intesa per evitare la chiusura del sito e proteggere i posti di lavoro. Dell'accordo faceva parte anche il trattamento di fine rapporto. Nessuno avrebbe toccato il Tfr già maturato fino a quel momento dai dipendenti o chiesto di restituire somme già incassate.

La misura guardava in avanti, alla base su cui si calcolava il Tfr: secondo l'intesa sarebbe stata ridotta escludendo alcune voci retributive. In particolare, il verbale prevedeva la 'modifica della base di computo del Tfr' con esclusione della retribuzione minima contrattuale e della ex indennità di contingenza. In pratica, il lavoratore continuava a maturare Tfr, ma in misura minore, su una base più bassa rispetto a quella ordinaria. L'alternativa era il licenziamento collettivo.

Per capire l'accordo aziendale in questione bisogna ricordare il meccanismo di calcolo del Tfr: il trattamento di fine rapporto si forma anno per anno accantonando una quota della retribuzione utile annua che viene divisa per 13,5. Se, ad esempio, la retribuzione annua utile fosse 20.000 euro, la quota Tfr dell'anno sarebbe circa 1.481 euro.

Il verbale dell'accordo conteneva anche una clausola di temporaneità: le misure erano definite 'sperimentali e temporanee' e, una volta cessata l'efficacia dell'accordo, gli istituti sospesi o modificati sarebbero stati ripristinati per il futuro, 'senza alcun effetto retroattivo'. Tradotto: allo scattare dei termini temporali previsti dall'accordo si sarebbe tornati alle regole ordinarie.

Dopo otto anni, i lavoratori hanno ricevuto risposta alla causa fatta contro questa decision: la tesi era che l'accordo avesse leso un diritto garantito dalla Costituzione, alterando la funzione del Tfr. La domanda è questa: può un accordo aziendale ridurre, per un periodo limitato, la base di calcolo del Tfr dei lavoratori se l'obiettivo dichiarato è evitare una procedura di licenziamento collettivo?

Secondo le decisioni della Corte d'appello di Napoli del novembre 2025 riportate dal sito specializzato Brocardi, la risposta è sì. Ma solo entro confini precisi: l'accordo può incidere sulle quote future, non su quelle già maturate e deve essere frutto di contrattazione collettiva. Il diritto alla maturazione del Tfr rimane garantito e la soglia del trattamento economico complessivo non può andare al di sotto di una retribuzione proporzionata e sufficiente garantita dalla Costituzione.

Brocardi spiega che le sentenze richiamano anche 'un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il Tfr non matura in corso di rapporto, ma si cristallizza soltanto al momento della cessazione dello stesso. Fino a quel momento, le quote future non sono diritti 'acquisiti' nel patrimonio del lavoratore, bensì aspettative che possono ancora essere disciplinate dalla contrattazione collettiva'. Il punto è che l'intesa non nasce in un contesto ordinario.

La sede napoletana era riuscita a evitare la chiusura attraverso un pacchetto di misure che comprendeva ammortizzatori sociali, interventi formativi, welfare aziendale e riduzioni temporanee del costo del lavoro. Nel verbale si legge che l'obiettivo era 'salvaguardare i livelli occupazionali' del sito di Napoli e, nello stesso tempo, recuperare competitività e produttività. L'accordo era passato al vaglio di un referendum interno.

Secondo il verbale, votarono 690 lavoratori e 547 - dunque una larga maggioranza a favore - diedero il via libera alla ratifica. Questa dimensione 'collettiva' dell'accordo ha inciso sulle sentenze dei giudici, che hanno rigettato le richieste dei lavoratori: non si trattava di una decisione presa solo dall'azienda, ma di concerto con tutte le parti in causa per scongiurare dei licenziamenti collettivi. Non bastava neanche dire che una singola voce fosse stata ridotta o esclusa dal calcolo del Tfr





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