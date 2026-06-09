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Il trend del 'Morning Shed': la routine notturna di bellezza tra fascino e rischi per la pelle

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Il trend del 'Morning Shed': la routine notturna di bellezza tra fascino e rischi per la pelle
Morning ShedSkincare NotturnaMaschere Occlusive
📆6/9/2026 8:18 AM
📰IOdonna
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Analisi del fenomeno virale del 'Morning Shed' su TikTok, che prevede l'applicazione notturna di maschere, cerotti e dispositivi occlusivi. Esperti mettono in guardia contro i potenziali rischi di irritazioni, dermatiti e inefficacia dei prodotti stratificati, suggerendo cautela e consulto dermatologico.

Il fenomeno del ' Morning Shed ', la routine notturna di bellezza che prevede l'applicazione di numerosi prodotti e dispositivi cosmetici prima di dormire, è diventato virale sui social media, in particolare su TikTok.

Ogni sera, molti creator trasformano il viso in un piccolo cantiere notturno, stratificando maschere, patch, cerotti, bende e dispositivi occlusivi, spesso accompagnati da suoni ASMR che amplificano la soddisfazione visiva e sensoriale al momento della rimozione al risveglio. Tra i prodotti più popolari ci sono cerotti per sigillare la bocca e indurre la respirazione nasale, fasce elastiche da applicare su mento e mandibola per contrastare il doppio mento, e cuffie di seta per proteggere i capelli.

L'obiettivo dichiarato è bloccare il viso per prevenire le rughe da sonno e ottenere una pelle più luminosa al mattino. Tuttavia, dietro questa tendenza si celano rischi e controindicazioni. Gli esperti avvertono che l'occlusione eccessiva può creare un microclima caldo e umido sulla pelle, favorendo irritazioni, dermatiti da contatto e aumentando la sensibilità, soprattutto nelle pelli più delicate.

Inoltre, la stratificazione di troppi prodotti può far sì che gli attivi interferiscano tra loro, riducendone l'efficacia o incrementando il rischio di reazioni avverse. Molti trattamenti proposti nei reel non sono studiati per un uso prolungato o per essere combinati, e ciò che funziona in un brevissimo video non sempre è sicuro o efficace nella vita reale. La gratificazione immediata della rimozione degli strati spesso nasconde la mancanza di evidenze scientifiche a sostegno di tali rituali.

Pertanto, nonostante il fascino del trend, è fondamentale approcciarsi con cautela, preferire prodotti formulati per uso notturno e非 occlusivi, e magari consultare un dermatologo prima di sperimentare trattamenti intrusivi. La bellezza dovrebbe sempre bilanciare il desiderio di resultados rapidi con la salute della pelle a lungo termine

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