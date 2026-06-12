Il Tribunale di Sorveglianza di Milano valuta l'affidamento per Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha espresso parere favorevole sulla concessione dell'affidamento a Stasi, condannato a sedici anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. L'udienza si è svolta in segreto e si basa sulla buona condotta del detenuto, che lavora all'esterno dal 2023. La decisione finale è attesa a giorni e non è collegata a una eventuale revisione del processo.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha espresso parere favorevole riguardo alla richiesta di concedere l'affidamento a Stasi , condannato in via definitiva a sedici anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il tredici agosto duemilasette.

Stasi deve ancora scontare due anni di carcere. L'udienza si è svolta in un'aula tenuta nascosta ai giornalisti. Secondo la sostituta procuratrice generale Valeria Marino il parere positivo si basa sulla buona condotta e sul comportamento detentivo dell'imputato. Stasi è detenuto dal duemilaquindici nel carcere di Bollate e dal duemilaventitre lavora all'esterno dell'istituto penitenziario svolgendo mansioni amministrative e contabili, rientrando in cella ogni sera.

La concessione dell'affidamento, attesa a giorni, non è collegata alla richiesta di revisione del processo che la difesa non ha ancora presentato. Durante l'udienza Stasi ha risposto pacatamente alle domande del presidente Marcello Bortolato riguardanti la vita in carcere, il lavoro esterno e il comportamento dopo la semilibertà ottenuta nell'aprile duemilaventicinque. Anche l'avvocata Giada Bocellari ha sostenuto la richiesta di affidamento ai servizi sociali.

Il caso continua a destare attenzione mediatica, soprattutto dopo le dichiarazioni di Marco Poggi, fratello della vittima, davanti ai pm: "Mai visti filmati intimi di mia sorella Chiara". La vicenda giudiziaria rimane complessa e controversa, con l'opinione pubblica divisa tra la necessità di una pena certa e la possibilità di un reinserimento graduale del condannato





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