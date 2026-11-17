Le trame de Il Trono di Turchia su Canale 5. Şengül soffre in prigione, la cena tra Akif e i figli è tesa e i nuovi progetti degli studenti. Scopri le anticipazioni.

Le trame della serie turca in onda su Canale 5 hanno creato un clima di forte tensione tra i personaggi principali, con eventi che segneranno profondamente le vite dei protagonisti. L'appuntamento è fissato per le ore 16:05, momento in cui seguiranno le conseguenze drammatiche di un gesto definito folle dal narration. Şengül, dopo essere passata dalla caserma, finisce in carcere e lì per lei comincia un periodo molto difficile. La sua permanenza in prigione si trasforma così in un vero incubo.

Şengül subisce umiliazioni in cella

La compagna di cella di Şengül è convinta che abbia ucciso i suoi figli, o almeno che quella fosse la sua intenzione. Per questo motivo, la detenuta decide di fargliela pagare, provocandola e umiliandola in continuazione. Questa dinamica crea un ambiente ostile e pericoloso per Şengül, che deve fare i conti con l'odio e la diffusione di sua compagna di prigione.

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La cena tesa tra Akif e i figli

Doruk (Onur Seyit Yaran) pensa di passare una tranquilla serata a cena con il padre. A tavola, infatti, oltre ad Akif (Celil Nalçakan), trova anche Suzan e Harika. La coppia ha organizzato l'incontro per comunicare ai ragazzi una notizia importante: il loro matrimonio è fissato per la settimana successiva. L'atmosfera, però, si fa subito tesa fin dall'inizio.

Akif si lascia andare a una lunga serie di complimenti nei confronti della ex moglie. Suzan cerca di riportare la calma e racconta a Doruk che lei e Akif hanno comprato una nuova casa. Per lui è stata preparata una stanza tutta sua nella nuova famiglia e ci sarà sempre posto anche per lui. Che, invece, non è minimamente intenzionato ad accettare quell'offerta di ospitalità.

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"Una casa ce l'ho già" risponde con durezza Doruk. Quando Harika (Gözde Türker) interviene per difendere la madre, Doruk approfitta della situazione per andarsene prima che la cena sia finita. Questo episodio evidenzia le profonde spaccature familiari e la difficoltà di Akif nel gestire le relazioni con i figli.

Le iniziative presso l'Istituto Ataman

All'Istituto Ataman il preside annuncia una nuova iniziativa: due studenti avranno il compito di rappresentare la scuola. Süsen, finalmente libera dal gesso, decide di mettersi in gioco insieme a Ömer (Yiğit Koçak) che non nasconde il suo entusiasmo e pensa che l'allenamento per la gara è l'occasione perfetta per passare del tempo insieme.

Anche Aybike (Melis Minkari) vorrebbe partecipare, ma i problemi di sua madre la fanno esitare. Alla fine, però, decide di iscriversi insieme a Berk. A convincere Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) a partecipare è Doruk, che la spinge a mettere da parte la vergogna e a provare a divertirsi. Questa dinamica mostra come i legami tra gli studenti si stiano rafforzando nonostante le difficoltà personali.

Nebahat e Ayla lanciano un nuovo marchio

Nebahat e Ayla lavorano al nuovo marchio di creme. Le due donne si dedicano infatti alla produzione delle creme destinate al loro nuovo marchio. Questo progetto rappresenta una nuova opportunità professionale per le due protagoniste, che mettono in campo le loro competenze e la loro determinazione.

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L'avventura imprenditoriale di Nebahat e Ayla si aggiunge alle molteplici trame che si intrecciano nella serie, creando un quadro complesso di relazioni e sfide. Gli spettatori potranno seguire con interesse l'evoluzione di questi nuovi progetti e le loro implicazioni sui personaggi coinvolti.