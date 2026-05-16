Il Trophée Chopard celebra il futuro del cinema emergente a Cannes, tra premi e look iconici

Il prestigioso Trophée Chopard torna a posizionarsi come uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Cannes 2026, premiante il cinema emergente e celebrando i talenti che diventeranno protagonisti del futuro. Inoltre, la serata si è distinta per look iconici che hanno fatto la storia del red carpet, dai modelli audaci di Odessa A’Zion al glamour retrò di Simone Ashley.

Il Trophée Chopard torna sulla scena internazionale, confermando il suo ruolo chiave nella promozione del cinema emergente . Istituito nel 2001 da Caroline Scheufele, Co President and Artistic Director di Chopard, il premio celebra le nuove promesse del grande schermo, premiante attori e attrici destinati a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema.

Tra i vincitori passati, spicca il nome di un personaggio che nel 2006 ha trasformato la serata in un momento d’eccezione, facendo della location uno dei punti più esclusivi del Festival. Ad accogliere i premiati, oltre a Caroline Scheufele, sono intervenuti Iris Knobloch e Thierry Frémaux, figure di spicco del panorama culturale cinematografico.

Dopo una retrospettiva dedicata ai momenti salienti delle carriere dei vincitori, i due attori hanno ricevuto il trofeo iconico, rappresentato da una bobina cinematografica in argento placcato oro, consegnato dalle mani dei membri della giuria e special guest come Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao e Demi Moore. L’attrice ha sottolineato l’importanza della libertà artistica e della presenza magnetica come fattore distintivo nel panorama contemporaneo.

Isabelle Huppert, con il suo carisma, ha aggiunto un ulteriore tocco di sofisticazione all’evento, incoraggiando i giovani talenti a mantenere uno sguardo autentico e personale sul mondo. Più che una semplice premiazione, il Trophée Chopard incarna una filosofia del cinema che valorizza l’internazionalità, l’audacia e la scoperta di nuovi talenti, celebrando il futuro dell’industria cinematografica nel luogo dove il mito del cinema continua a evolversi.

La madre di tutte le kermesse internazionali è il luogo ideale per ammirare alcuni dei look più iconici dei protagonisti che vivono, amano e regalano momenti indimenticabili al Festival. Tra questi, le star che, nel 2026, hanno conquistato il red carpet di Cannes: Odessa A’zion in giacca maschile oversize e accessori audaci, Simone Ashley in un abito d’archivio Alexander McQueen ispirazionale anni ’50, Dua Lipa con un look vivace nei toni del magenta e dell’ametista, evocativo del glamour degli anni ‘80.

Non sono mancati momenti romantici, come il bacio tra Vincent Cassel e la fidanzata Narah Baptista in un look total black coordinato, e xviaggi tra texture e stile, come la cappaccia di velluto verde sognante di Diane Kruger, o il mix rigide e fluidità di Morte Walker con abito a costa e gonna a onda raggiera. L’approccio fresco di Yile Yara Vianello in Missoni, la magia eterea di Gillian Anderson in abito Miu Miu con fiori 3D, le tracce di femminilità di Rebecca Donaldson con Armani, e l’eleganza Sheer di Riley Keough in Chanel Rosa Camelia hanno conferito alla serata un’alternanza totale di estro creativo e classe.

La storia di Cannes si arricchisce così di un altro capitolo memorabile, dove la moda, l’arte e il cinema si fondono in un espressione senza tempo





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