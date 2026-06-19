'Il turismo che non paga' di Cristina Nadotti vince il Premio Demetra 2026

Il saggio 'Il turismo che non paga' di Cristina Nadotti ha vinto il Premio Demetra 2026 per la letteratura ambientale come miglior saggio. Il volume, uscito un anno fa, ha attraversato l'Italia con presentazioni e incontri, contribuendo al dibattito sugli effetti del turismo di massa e sul suo impatto economico e sociale nei territori più esposti al fenomeno.

Il saggio 'Il turismo che non paga' di Cristina Nadotti ha vinto il Premio Demetra 2026 per la letteratura ambientale come miglior saggio. Il volume, uscito un anno fa, ha attraversato l'Italia con presentazioni e incontri, contribuendo al dibattito sugli effetti del turismo di massa e sul suo impatto economico e sociale nei territori più esposti al fenomeno.

La giuria, composta da esperti del settore, ha riconosciuto all'inchiesta di Nadotti il premio come migliore opera di saggistica. Il premio nazionale, ideato da Comieco e organizzato in collaborazione con Salerno Letteratura Festival, è rivolto ad autori ed editori indipendenti che mettono al centro delle loro opere le tematiche ambientali. Nel frattempo, a Roma, i lavori per il termovalorizzatore hanno portato alla luce un'antica strada nel cantiere di Santa Palomba.

La cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno continuato la loro luna di miele, baciandosi davanti alla Fontana di Trevi. Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di U&D, ha sposato il calciatore Luca Moro, con una romantica proposta in riva al mare. L'ex corteggiatrice ha dichiarato: 'Sì! Ti amerò per mille anni'





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