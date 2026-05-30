Il turismo culturale in Italia è in crescita: le città medie si preparano a sfruttare l'opportunità

Il settore del turismo culturale in Italia è in crescita, con un aumento del 7,5% delle presenze nel primo trimestre 2026 rispetto all'anno precedente. Le città di medie dimensioni stanno cercando di approfittare di questo trend, con la proposta di un manifesto delle città medie d'arte italiane.

Il settore del turismo culturale in Italia è in crescita, con un aumento del 7,5% delle presenze nel primo trimestre 2026 rispetto all'anno precedente. I turisti stranieri sono in aumento del 12,3%, mentre i budget fino a 1.000 euro stanno crescendo e quelli superiori a 1.500 euro stanno calando.

Le città di medie dimensioni stanno cercando di approfittare di questo trend, con la proposta di un manifesto delle città medie d'arte italiane. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha suggerito di creare una strategia per promuovere le città medie d'arte italiane all'estero.

Le cifre di Cristina Mottironi, docente di Economia e Gestione delle Destinazioni Turistiche all'Università Bocconi, mostrano che più della metà degli stranieri arriva in Italia con una motivazione culturale e spende per le attività correlate fino al 46% in più rispetto a chi sceglie il mare o la montagna. Gli arrivi nelle aree interne con un'offerta culturale crescono del 6,9%, segno che il fenomeno si allarga oltre i grandi poli.

Le città medie possono giocare un ruolo importante in questo contesto, grazie alla loro scala urbana che riduce la distanza tra esperienza e governo, garantendo attraversabilità, identità leggibile e densità relazionale. Il turismo culturale è in crescita, ma è importante trovare una formula meno 'mordi e fuggi' per far convivere il turismo con le condizioni climatiche e la residenzialità.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha suggerito di riportare in centro uffici comunali per restituire un consumo quotidiano al cuore della città e di integrare tutte le vocazioni che il territorio offre. La scelta di integrare le vocazioni del territorio è importante per far convivere il turismo con la residenzialità e le condizioni climatiche.

Le città medie possono giocare un ruolo importante in questo contesto, grazie alla loro scala urbana che riduce la distanza tra esperienza e governo, garantendo attraversabilità, identità leggibile e densità relazionale





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